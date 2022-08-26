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Формула 1 / Гран При Бельгии Отчет о тренировке

Пилоты Ferrari опередили соперников в первой тренировке в Спа

Карлос Сайнс проехал на семь сотых быстрее Шарля Леклера. Макс Ферстаппен уступил дуэту Скудерии две десятых

Александр Кабановский
Автор:
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Пилоты Ferrari опередили соперников в первой тренировке в Спа
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Формула 1 начала вторую половину чемпиона на знаменитой трассе в бельгийских Арденнах. Под хмурым небом пилоты покинули гаражи, и рев моторов ненадолго заглушил водоворот окологоночных событий в паддоке. 

Однако нормальная работа на трассе продолжалась лишь около получаса. После этого на спуске от Источника остановился Кевин Магнуссен – по предварительной информации, из-за отказа гибридной системы. 

Пока Haas датчанина убирали с асфальта, на Спа надвинулся дождь, потому никому из гонщиков уже не удалось улучшить свое время. Две первые строчки остались за представителями Ferrari – Карлос Сайнс проехал на 1:46.538 на шинах Soft (C4), его напарник Шарль Леклер оказался на 0,069 медленнее.

Лидер сезона Макс Ферстаппен проиграл 0,217, в свою очередь опередив Джорджа Расселла из Mercedes.

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Четыре последующие позиции довольно неожиданно заняли Лэнс Стролл (Aston Martin), уступивший Расселлу самую малость, а также Алекс Элбон (Williams), Даниэль Риккардо (McLaren) и Юки Цунода (AlphaTauri).

Лишь следом в протоколе расположились Льюис Хэмилтон с Серхио Пересом. Правда, оба показали свои лучшие секунды на более жестких шинах: первый на Meduim, второй и вовсе на Hard.

Сессия стала дебютной в Ф1 для Лиама Лоусона, однако по скорости новозеландец, заменявший Пьера Гасли, оказался ощутимо медленнее всех. В Alpine, между тем, отказались от озвученных ранее планов посадить за руль своего резервиста Оскара Пиастри.

Валттери Боттас не смог принять участие в тренировке – после пары пробных кругов в самом начале тренировки машина финна надолго застряла в боксах из-за технической поломки. Также потерял время Эстебан Окон, который по радио жаловался на работу коробки передач.

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Результаты первой тренировки Гран При Бельгии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 16 1'46.538  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 16 1'46.607 0.069
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 10 1'46.755 0.217
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 13 1'47.396 0.858
5 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 13 1'47.437 0.899
6 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 15 1'47.835 1.297
7 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 14 1'48.081 1.543
8 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 17 1'48.310 1.772
9 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 10 1'48.420 1.882
10 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 13 1'48.474 1.936
11 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 13 1'48.485 1.947
12 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 16 1'48.672 2.134
13 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 15 1'49.470 2.932
14 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 17 1'49.664 3.126
15 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 12 1'49.813 3.275
16 France Эстебан Окон Alpine Renault 5 1'50.315 3.777
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 9 1'50.982 4.444
18 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 15 1'51.259 4.721
19 New Zealand Лайам Лоусон AlphaTauri Red Bull 14 1'52.065 5.527
20 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 2    
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