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Формула 1 начала вторую половину чемпиона на знаменитой трассе в бельгийских Арденнах. Под хмурым небом пилоты покинули гаражи, и рев моторов ненадолго заглушил водоворот окологоночных событий в паддоке.

Однако нормальная работа на трассе продолжалась лишь около получаса. После этого на спуске от Источника остановился Кевин Магнуссен – по предварительной информации, из-за отказа гибридной системы.

Пока Haas датчанина убирали с асфальта, на Спа надвинулся дождь, потому никому из гонщиков уже не удалось улучшить свое время. Две первые строчки остались за представителями Ferrari – Карлос Сайнс проехал на 1:46.538 на шинах Soft (C4), его напарник Шарль Леклер оказался на 0,069 медленнее.

Лидер сезона Макс Ферстаппен проиграл 0,217, в свою очередь опередив Джорджа Расселла из Mercedes.

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Четыре последующие позиции довольно неожиданно заняли Лэнс Стролл (Aston Martin), уступивший Расселлу самую малость, а также Алекс Элбон (Williams), Даниэль Риккардо (McLaren) и Юки Цунода (AlphaTauri).

Лишь следом в протоколе расположились Льюис Хэмилтон с Серхио Пересом. Правда, оба показали свои лучшие секунды на более жестких шинах: первый на Meduim, второй и вовсе на Hard.

Сессия стала дебютной в Ф1 для Лиама Лоусона, однако по скорости новозеландец, заменявший Пьера Гасли, оказался ощутимо медленнее всех. В Alpine, между тем, отказались от озвученных ранее планов посадить за руль своего резервиста Оскара Пиастри.

Валттери Боттас не смог принять участие в тренировке – после пары пробных кругов в самом начале тренировки машина финна надолго застряла в боксах из-за технической поломки. Также потерял время Эстебан Окон, который по радио жаловался на работу коробки передач.

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Результаты первой тренировки Гран При Бельгии