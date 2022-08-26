Пилоты Ferrari опередили соперников в первой тренировке в Спа
Карлос Сайнс проехал на семь сотых быстрее Шарля Леклера. Макс Ферстаппен уступил дуэту Скудерии две десятых
Формула 1 начала вторую половину чемпиона на знаменитой трассе в бельгийских Арденнах. Под хмурым небом пилоты покинули гаражи, и рев моторов ненадолго заглушил водоворот окологоночных событий в паддоке.
Однако нормальная работа на трассе продолжалась лишь около получаса. После этого на спуске от Источника остановился Кевин Магнуссен – по предварительной информации, из-за отказа гибридной системы.
Пока Haas датчанина убирали с асфальта, на Спа надвинулся дождь, потому никому из гонщиков уже не удалось улучшить свое время. Две первые строчки остались за представителями Ferrari – Карлос Сайнс проехал на 1:46.538 на шинах Soft (C4), его напарник Шарль Леклер оказался на 0,069 медленнее.
Лидер сезона Макс Ферстаппен проиграл 0,217, в свою очередь опередив Джорджа Расселла из Mercedes.
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Четыре последующие позиции довольно неожиданно заняли Лэнс Стролл (Aston Martin), уступивший Расселлу самую малость, а также Алекс Элбон (Williams), Даниэль Риккардо (McLaren) и Юки Цунода (AlphaTauri).
Лишь следом в протоколе расположились Льюис Хэмилтон с Серхио Пересом. Правда, оба показали свои лучшие секунды на более жестких шинах: первый на Meduim, второй и вовсе на Hard.
Сессия стала дебютной в Ф1 для Лиама Лоусона, однако по скорости новозеландец, заменявший Пьера Гасли, оказался ощутимо медленнее всех. В Alpine, между тем, отказались от озвученных ранее планов посадить за руль своего резервиста Оскара Пиастри.
Валттери Боттас не смог принять участие в тренировке – после пары пробных кругов в самом начале тренировки машина финна надолго застряла в боксах из-за технической поломки. Также потерял время Эстебан Окон, который по радио жаловался на работу коробки передач.
Результаты первой тренировки Гран При Бельгии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|16
|1'46.538
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|16
|1'46.607
|0.069
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|10
|1'46.755
|0.217
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|13
|1'47.396
|0.858
|5
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|13
|1'47.437
|0.899
|6
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|15
|1'47.835
|1.297
|7
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|14
|1'48.081
|1.543
|8
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|17
|1'48.310
|1.772
|9
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|10
|1'48.420
|1.882
|10
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|13
|1'48.474
|1.936
|11
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|13
|1'48.485
|1.947
|12
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|16
|1'48.672
|2.134
|13
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|15
|1'49.470
|2.932
|14
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|17
|1'49.664
|3.126
|15
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|12
|1'49.813
|3.275
|16
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|5
|1'50.315
|3.777
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|9
|1'50.982
|4.444
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|15
|1'51.259
|4.721
|19
|Лайам Лоусон
|AlphaTauri
|Red Bull
|14
|1'52.065
|5.527
|20
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|2
|Полные результаты
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