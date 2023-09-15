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Формула 1 / Гран При Сингапура Отчет о тренировке

Пилоты Ferrari обогнали Ферстаппена в первой тренировке Гран При Сингапура

Шарль Леклер возглавил протокол пятничной сессии на переделанной трассе «Марина-Бэй», выиграв 0,078 секунды у Карлоса Сайнса. Лидер сезона Макс Ферстаппен показал за рулем Red Bull третью скорость

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Часовая сессия, по ходу которой а трассе трижды появлялись крупные ящерицы, стала первой для новой конфигурацией сингапурской трассы. После того, как четыре поворота уступили место одной прямой, время круга по сравнению с аналогичной прошлогодней тренировкой упало на десять секунд. При этом средняя скорость круга выросла со 177 до 190 км/ч. 

Быстрейшими на старте уик-энда стали пилоты Ferrari. Шарль Леклер проехал свой лучший круг на шинах Soft (C5) за 1:33.350, однако в семь десятых от его результата уложились еще девять гонщиков из шести команд.

Небольшое преимущество Ferrari в дебюте подтвердил Карлос Сайнс (+0,078), тогда как действующий чемпион Макс Ферстаппен отстал на 0,126 секунды, а Ландо Норрис из McLaren – на 0,172. Все они также провели свои лучшие попытки на самых мягких сликах. 

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Дуэт Mercedes замкнул шестерку лидеров – примечательно, что в команде попросили не смотреть на время Джорджа Расселла, так как тот работал по специальной программе, не ориентированной на скорость. 

Лишь седьмыми остался прошлогодний победитель этапа Серхио Перес, тогда как Фернандо Алонсо, от которого многого ждут на этом этапе, начал его с восьмого результата. 

Две следующие строчки протокола заняли Юки Цунода (AlphaTauri) и Эстебан Окон (Alpine).

По ходу часа ни одна машина не пострадала, как уцелели и глупые ящерицы, трижды выбегавшие на трассу (по утверждению инсайдеров, ящериц было две, но одна проникла за ограждение два раза). 

Логан Сарджент, Williams FW45

Логан Сарджент, Williams FW45

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Из всего пелотона лишь представители Alfa Romeo показали свои лучшие секунды на более жестких шинах Medium.

Результаты первой тренировки Гран При Сингапура

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст. 
1 Monaco Шарль ЛеклерFerrari 25 1'33.350
2 Spain Карлос СайнсFerrari 24 +0.078
3 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 22 +0.126
4 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren 24 +0.172
5 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes 21 +0.190
6 United Kingdom Джордж РасселлMercedes 25 +0.345
7 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing 22 +0.375
8 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing 28 +0.624
9 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri 25 +0.692
10 France Эстебан ОконAlpine 24 +0.716
11 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing 25 +1.218
12 France Пьер ГаслиAlpine 23 +1.289
13 Thailand Алекс ЭлбонWilliams 19 +1.307
14 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo 25 +1.452
15 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team 23 +1.537
16 New Zealand Лиам ЛоусонAlphaTauri 27 +1.544
17 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team 22 +1.635
18 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo 25 +2.106
19 Australia Оскар ПиастриMcLaren 22 +2.124
20 United States Логан СарджентWilliams 24 +2.428
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