Пилоты Ferrari обогнали Ферстаппена в первой тренировке Гран При Сингапура

Часовая сессия, по ходу которой а трассе трижды появлялись крупные ящерицы, стала первой для новой конфигурацией сингапурской трассы. После того, как четыре поворота уступили место одной прямой, время круга по сравнению с аналогичной прошлогодней тренировкой упало на десять секунд. При этом средняя скорость круга выросла со 177 до 190 км/ч.

Быстрейшими на старте уик-энда стали пилоты Ferrari. Шарль Леклер проехал свой лучший круг на шинах Soft (C5) за 1:33.350, однако в семь десятых от его результата уложились еще девять гонщиков из шести команд.

Небольшое преимущество Ferrari в дебюте подтвердил Карлос Сайнс (+0,078), тогда как действующий чемпион Макс Ферстаппен отстал на 0,126 секунды, а Ландо Норрис из McLaren – на 0,172. Все они также провели свои лучшие попытки на самых мягких сликах.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Дуэт Mercedes замкнул шестерку лидеров – примечательно, что в команде попросили не смотреть на время Джорджа Расселла, так как тот работал по специальной программе, не ориентированной на скорость.

Лишь седьмыми остался прошлогодний победитель этапа Серхио Перес, тогда как Фернандо Алонсо, от которого многого ждут на этом этапе, начал его с восьмого результата.

Две следующие строчки протокола заняли Юки Цунода (AlphaTauri) и Эстебан Окон (Alpine).

По ходу часа ни одна машина не пострадала, как уцелели и глупые ящерицы, трижды выбегавшие на трассу (по утверждению инсайдеров, ящериц было две, но одна проникла за ограждение два раза).

Логан Сарджент, Williams FW45 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Из всего пелотона лишь представители Alfa Romeo показали свои лучшие секунды на более жестких шинах Medium.

Результаты первой тренировки Гран При Сингапура

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст. 1 Шарль Леклер Ferrari 25 1'33.350 2 Карлос Сайнс Ferrari 24 +0.078 3 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 22 +0.126 4 Ландо Норрис McLaren 24 +0.172 5 Льюис Хэмилтон Mercedes 21 +0.190 6 Джордж Расселл Mercedes 25 +0.345 7 Серхио Перес Red Bull Racing 22 +0.375 8 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing 28 +0.624 9 Юки Цунода AlphaTauri 25 +0.692 10 Эстебан Окон Alpine 24 +0.716 11 Лэнс Стролл Aston Martin Racing 25 +1.218 12 Пьер Гасли Alpine 23 +1.289 13 Алекс Элбон Williams 19 +1.307 14 Валттери Боттас Alfa Romeo 25 +1.452 15 Кевин Магнуссен Haas F1 Team 23 +1.537 16 Лиам Лоусон AlphaTauri 27 +1.544 17 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team 22 +1.635 18 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 25 +2.106 19 Оскар Пиастри McLaren 22 +2.124 20 Логан Сарджент Williams 24 +2.428