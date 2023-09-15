Пилоты Ferrari обогнали Ферстаппена в первой тренировке Гран При Сингапура
Шарль Леклер возглавил протокол пятничной сессии на переделанной трассе «Марина-Бэй», выиграв 0,078 секунды у Карлоса Сайнса. Лидер сезона Макс Ферстаппен показал за рулем Red Bull третью скорость
Часовая сессия, по ходу которой а трассе трижды появлялись крупные ящерицы, стала первой для новой конфигурацией сингапурской трассы. После того, как четыре поворота уступили место одной прямой, время круга по сравнению с аналогичной прошлогодней тренировкой упало на десять секунд. При этом средняя скорость круга выросла со 177 до 190 км/ч.
Быстрейшими на старте уик-энда стали пилоты Ferrari. Шарль Леклер проехал свой лучший круг на шинах Soft (C5) за 1:33.350, однако в семь десятых от его результата уложились еще девять гонщиков из шести команд.
Небольшое преимущество Ferrari в дебюте подтвердил Карлос Сайнс (+0,078), тогда как действующий чемпион Макс Ферстаппен отстал на 0,126 секунды, а Ландо Норрис из McLaren – на 0,172. Все они также провели свои лучшие попытки на самых мягких сликах.
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Лионель Энг / Motorsport Images
Дуэт Mercedes замкнул шестерку лидеров – примечательно, что в команде попросили не смотреть на время Джорджа Расселла, так как тот работал по специальной программе, не ориентированной на скорость.
Лишь седьмыми остался прошлогодний победитель этапа Серхио Перес, тогда как Фернандо Алонсо, от которого многого ждут на этом этапе, начал его с восьмого результата.
Две следующие строчки протокола заняли Юки Цунода (AlphaTauri) и Эстебан Окон (Alpine).
По ходу часа ни одна машина не пострадала, как уцелели и глупые ящерицы, трижды выбегавшие на трассу (по утверждению инсайдеров, ящериц было две, но одна проникла за ограждение два раза).
Логан Сарджент, Williams FW45
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
Из всего пелотона лишь представители Alfa Romeo показали свои лучшие секунды на более жестких шинах Medium.
Результаты первой тренировки Гран При Сингапура
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