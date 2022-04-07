Пилоты Ferrari нашли оправдание вероятному поражению в Австралии

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Накануне старта Гран При Австралии, который в этот раз пройдет на немного обновленной трассе в Мельбурне, гонщики Ferrari признались, что их болиды не идеально подходят к такой конфигурации. При этом оба заявили, что готовы бороться, и что даже если Red Bull и будут быстрее, но не на много.

«В целом я не думаю, что эта трасса хорошо подходит нашим машинам, – цитирует Леклера официальный сайт Формулы 1. – Однако это не значит, что не стоит бороться, думаю мы также будем близки по скорости к соперникам. Большой разницы в темпе я не ожидаю, так что успех для нас вполне возможен.

Старая конфигурация трассы подошла бы нам лучше. Но мы постараемся подобрать настройки и выжать максимум. Ну а потом будет гонка в Имоле, на трассе, которая лучше нам подходит».

Карлос Сайнс чуть подробнее рассказал о том, что не так с австралийской трассой.

«Наш болид был хорош на обеих трассах прошедших Гран При, но в Джидде у Red Bull было маленькое преимущество в скорости на прямых, – сказал Сайнс. – В целом их машина мне кажется более сбалансированной в плане компромисса между максимальной скоростью и прижимом в поворотах

Здесь теперь тоже длинные прямые, и, возможно, это играет им на руку, но я все же думаю, что мы тоже можем оказаться молодцами».