Пилоты Ferrari начали Гран При Италии быстрее Mercedes и Ферстаппена
Шарль Леклер возглавил протокол первой пятничной тренировки, пятерка лидеров уложилась в полсекунды
Вопреки пессимистичным прогнозам, Ferrari продемонстрировала хороший темп в дебюте домашнего Гран При. По итогам сессии, которая началась с минуты молчания в память о британской королеве Елизавете II, Лучшее время осталось за Шарлем Леклером.
На шинах Soft и в юбилейной красно-желтой ливрее монегаск проехал свой лучший круг за 1:22.410 и на 0,077 секунды превзошел своего партнера по Скудерии Карлоса Сайнса, который потерял время в начале заездов, когда механики работали с его машиной в гараже.
Примечательно, что Леклер стал быстрейшим на втором и третьем секторах, тогда как на первом лучшее время показал Макс Ферстаппен. Но лидеру сезона этого хватило только для пятой строчки протокола – голландец пропустил еще и Джорджа Расселла с Льюисом Хэмилтоном.
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
При этом по ходу своего лучшего круга Макс шел примерно на результат Леклера или даже небольшое его превышение, но вынужден был сбросить в самом конце, где собрадось много машин соперников.
Лучшими из остальных в тренировке стали представители Alpine, которые стали шестым и седьмым – Эстебан Окон с минимальным перевесом опередил Фернандо Алонсо.
Юки Цунода на домашней трассе AlphaTauri стал восьмым, опередив Валттери Боттаса (Alfa Romeo) и прошлогоднего победителя Даниэля Риккардо из McLaren.
Серхио Пересу во второй части тренировки пришлось ждать, пока на его машине устранят неисправность DRS – мексиканец в итоге остался только 14-м. Red Bull была одной из нескольких команд, чьи пилоты ездили в разной конфигурации шасси для проведения сравнительных тестов.
Ник де Врис, Aston Martin AMR22
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
В двух командах на эту тренировку заменили основных пилотов: Ник де Врис ездил вместо Себастьяна Феттеля в Aston Martin (команда поручила ему собирать данные при помощи матриц с датчиками), а Антонио Джовинацци занял место Мика Шумахера в Haas. В протоколе они оказались рядом – на 19-й и 18-й строчках.
Сессия обошлась без происшествий, хотя в поисках пределов пилоты регулярно выезжали с трассы в первой «эске» и связке Аскари.
Результаты первой тренировки Гран При Италии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|25
|1'22.410
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|23
|1'22.487
|0.077
|3
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|27
|1'22.689
|0.279
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|24
|1'22.831
|0.421
|5
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|27
|1'22.840
|0.430
|6
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|28
|1'23.075
|0.665
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|26
|1'23.099
|0.689
|8
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|26
|1'23.260
|0.850
|9
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|27
|1'23.394
|0.984
|10
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|26
|1'23.511
|1.101
|11
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|24
|1'23.529
|1.119
|12
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|28
|1'23.570
|1.160
|13
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|27
|1'23.640
|1.230
|14
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|21
|1'23.661
|1.251
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|28
|1'23.688
|1.278
|16
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|27
|1'23.856
|1.446
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|24
|1'24.006
|1.596
|18
|Антонио Джовинацци
|Haas
|Ferrari
|25
|1'24.317
|1.907
|19
|Ник де Врис
|Aston Martin
|Mercedes
|22
|1'24.731
|2.321
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|24
|1'24.941
|2.531
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