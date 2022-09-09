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Вопреки пессимистичным прогнозам, Ferrari продемонстрировала хороший темп в дебюте домашнего Гран При. По итогам сессии, которая началась с минуты молчания в память о британской королеве Елизавете II, Лучшее время осталось за Шарлем Леклером.

На шинах Soft и в юбилейной красно-желтой ливрее монегаск проехал свой лучший круг за 1:22.410 и на 0,077 секунды превзошел своего партнера по Скудерии Карлоса Сайнса, который потерял время в начале заездов, когда механики работали с его машиной в гараже.

Примечательно, что Леклер стал быстрейшим на втором и третьем секторах, тогда как на первом лучшее время показал Макс Ферстаппен. Но лидеру сезона этого хватило только для пятой строчки протокола – голландец пропустил еще и Джорджа Расселла с Льюисом Хэмилтоном.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

При этом по ходу своего лучшего круга Макс шел примерно на результат Леклера или даже небольшое его превышение, но вынужден был сбросить в самом конце, где собрадось много машин соперников.

Лучшими из остальных в тренировке стали представители Alpine, которые стали шестым и седьмым – Эстебан Окон с минимальным перевесом опередил Фернандо Алонсо.

Юки Цунода на домашней трассе AlphaTauri стал восьмым, опередив Валттери Боттаса (Alfa Romeo) и прошлогоднего победителя Даниэля Риккардо из McLaren.

Серхио Пересу во второй части тренировки пришлось ждать, пока на его машине устранят неисправность DRS – мексиканец в итоге остался только 14-м. Red Bull была одной из нескольких команд, чьи пилоты ездили в разной конфигурации шасси для проведения сравнительных тестов.

Ник де Врис, Aston Martin AMR22 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В двух командах на эту тренировку заменили основных пилотов: Ник де Врис ездил вместо Себастьяна Феттеля в Aston Martin (команда поручила ему собирать данные при помощи матриц с датчиками), а Антонио Джовинацци занял место Мика Шумахера в Haas. В протоколе они оказались рядом – на 19-й и 18-й строчках.

Сессия обошлась без происшествий, хотя в поисках пределов пилоты регулярно выезжали с трассы в первой «эске» и связке Аскари.

Результаты первой тренировки Гран При Италии