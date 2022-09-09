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Формула 1 / Гран При Италии Отчет о тренировке

Пилоты Ferrari начали Гран При Италии быстрее Mercedes и Ферстаппена

Шарль Леклер возглавил протокол первой пятничной тренировки, пятерка лидеров уложилась в полсекунды

Александр Кабановский
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Пилоты Ferrari начали Гран При Италии быстрее Mercedes и Ферстаппена
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Вопреки пессимистичным прогнозам, Ferrari продемонстрировала хороший темп в дебюте домашнего Гран При. По итогам сессии, которая началась с минуты молчания в память о британской королеве Елизавете II, Лучшее время осталось за Шарлем Леклером.

На шинах Soft и в юбилейной красно-желтой ливрее монегаск проехал свой лучший круг за 1:22.410 и на 0,077 секунды превзошел своего партнера по Скудерии Карлоса Сайнса, который потерял время в начале заездов, когда механики работали с его машиной в гараже. 

Примечательно, что Леклер стал быстрейшим на втором и третьем секторах, тогда как на первом лучшее время показал Макс Ферстаппен. Но лидеру сезона этого хватило только для пятой строчки протокола – голландец пропустил еще и Джорджа Расселла с Льюисом Хэмилтоном. 

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

При этом по ходу своего лучшего круга Макс шел примерно на результат Леклера или даже небольшое его превышение, но вынужден был сбросить в самом конце, где собрадось много машин соперников. 

Лучшими из остальных в тренировке стали представители Alpine, которые стали шестым и седьмым – Эстебан Окон с минимальным перевесом опередил Фернандо Алонсо. 

Юки Цунода на домашней трассе AlphaTauri стал восьмым, опередив Валттери Боттаса (Alfa Romeo) и прошлогоднего победителя Даниэля Риккардо из McLaren. 

Серхио Пересу во второй части тренировки пришлось ждать, пока на его машине устранят неисправность DRS – мексиканец в итоге остался только 14-м. Red Bull была одной из нескольких команд, чьи пилоты ездили в разной конфигурации шасси для проведения сравнительных тестов.  

Ник де Врис, Aston Martin AMR22

Ник де Врис, Aston Martin AMR22

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В двух командах на эту тренировку заменили основных пилотов: Ник де Врис ездил вместо Себастьяна Феттеля в Aston Martin (команда поручила ему собирать данные при помощи матриц с датчиками), а Антонио Джовинацци занял место Мика Шумахера в Haas. В протоколе они оказались рядом – на 19-й и 18-й строчках. 

Сессия обошлась без происшествий, хотя в поисках пределов пилоты регулярно выезжали с трассы в первой «эске» и связке Аскари. 

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Результаты первой тренировки Гран При Италии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 25 1'22.410  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 23 1'22.487 0.077
3 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 27 1'22.689 0.279
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 24 1'22.831 0.421
5 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 27 1'22.840 0.430
6 France Эстебан Окон Alpine Renault 28 1'23.075 0.665
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 26 1'23.099 0.689
8 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 26 1'23.260 0.850
9 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 27 1'23.394 0.984
10 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 26 1'23.511 1.101
11 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 24 1'23.529 1.119
12 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 28 1'23.570 1.160
13 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 27 1'23.640 1.230
14 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 21 1'23.661 1.251
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 28 1'23.688 1.278
16 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 27 1'23.856 1.446
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 24 1'24.006 1.596
18 Italy Антонио Джовинацци Haas Ferrari 25 1'24.317 1.907
19 Netherlands Ник де Врис Aston Martin Mercedes 22 1'24.731 2.321
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 24 1'24.941 2.531
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