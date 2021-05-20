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Формула 1 / Гран При Монако Отчет о тренировке

Пилоты Ferrari – на двух первых строчках во второй тренировке в Монако. Хэмилтон и Ферстаппен отстали на 0,4 с

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, Главный редактор

Юки Цунода был вынужден провести больше половины сессии в боксах из-за не выглядевшего так уж страшно контакта с отбойником

Пилоты Ferrari – на двух первых строчках во второй тренировке в Монако. Хэмилтон и Ферстаппен отстали на 0,4 с

Шарль Леклер и Карлос Сайнс показали лучшие времена по ходу второй тренировки Гран При Монако. Двух пилотов Ferrari разделило чуть больше одной десятой секунды – а лидеры чемпионата мира, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, разместились на 3-й и 4-й строчках, уступив монегаску почти четыре десятых секунды. 

Абсолютное большинство пилотов отработали тренировку по стандартной схеме. Сначала совершили по одной серии кругов на шинах Medium (самый быстрый круг по ходу этого периода времени проехал Льюис Хэмилтон), после чего переобули свои болиды в мягкую резину – на которой и показали свои лучшие результаты. В начале сессии единственным исключением был Карлос Сайнс, который первую серию провел на покрышках состава Hard – а в последней трети заезда несколько гонщиков вернулись на трассу на прикатанных шинах средней жесткости.

Юки Цунода стал первым за выходные гонщиком, потерявшим немало времени из-за контакта со стеной. Зацепив отбойник на 20-й минуте тренировки, японец вернулся в боксы – и вскоре после этого AlphaTauri объявила, что на трассе пилот уже не появится. Ближе к концу сессии Мик Шумахер стал участником самой серьезной аварии по ходу уик-энда: немец потерял контроль над машиной в повороте Масснэ и ударился об отбойник, повредив заднюю подвеску.

 

Никита Мазепин отработал тренировку по стандартной схеме (Medium - Soft - прикатанный Medium), избежал инцидентов и завершил сессию на 18-й строчке, второй раз подряд опередив своего напарника (отставание от лучшего времени тренировки при этом составило почти 3 секунды).

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Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari 30    
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari 32 0.112 0.112
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 28 0.390 0.278
4 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 27 0.397 0.007
5 Finland Валттери Боттас Mercedes 32 0.423 0.026
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 24 0.695 0.272
7 France Пьер Гасли AlphaTauri 28 0.814 0.119
8 Mexico Серхио Перес Red Bull 24 1.024 0.210
9 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 28 1.062 0.038
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 26 1.298 0.236
11 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 31 1.381 0.083
12 Spain Фернандо Алонсо Alpine 27 1.491 0.110
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 26 1.511 0.020
14 France Эстебан Окон Alpine 28 1.515 0.004
15 Australia Даниэль Риккардо McLaren 26 1.573 0.058
16 United Kingdom Джордж Расселл Williams 32 1.825 0.252
17 Canada Николя Латифи Williams 31 1.909 0.084
18 Russian Federation Никита Мазепин Haas 26 2.723 0.814
19 Germany Мик Шумахер Haas 25 2.732 0.009
20 Japan Юки Цунода AlphaTauri 11 3.145 0.413
Полные результаты

 

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Автор Кирилл Качнов

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