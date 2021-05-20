Шарль Леклер и Карлос Сайнс показали лучшие времена по ходу второй тренировки Гран При Монако. Двух пилотов Ferrari разделило чуть больше одной десятой секунды – а лидеры чемпионата мира, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, разместились на 3-й и 4-й строчках, уступив монегаску почти четыре десятых секунды.

Абсолютное большинство пилотов отработали тренировку по стандартной схеме. Сначала совершили по одной серии кругов на шинах Medium (самый быстрый круг по ходу этого периода времени проехал Льюис Хэмилтон), после чего переобули свои болиды в мягкую резину – на которой и показали свои лучшие результаты. В начале сессии единственным исключением был Карлос Сайнс, который первую серию провел на покрышках состава Hard – а в последней трети заезда несколько гонщиков вернулись на трассу на прикатанных шинах средней жесткости.

Юки Цунода стал первым за выходные гонщиком, потерявшим немало времени из-за контакта со стеной. Зацепив отбойник на 20-й минуте тренировки, японец вернулся в боксы – и вскоре после этого AlphaTauri объявила, что на трассе пилот уже не появится. Ближе к концу сессии Мик Шумахер стал участником самой серьезной аварии по ходу уик-энда: немец потерял контроль над машиной в повороте Масснэ и ударился об отбойник, повредив заднюю подвеску.

Никита Мазепин отработал тренировку по стандартной схеме (Medium - Soft - прикатанный Medium), избежал инцидентов и завершил сессию на 18-й строчке, второй раз подряд опередив своего напарника (отставание от лучшего времени тренировки при этом составило почти 3 секунды).