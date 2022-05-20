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Формула 1 / Гран При Испании Отчет о тренировке

Пилоты Ferrari опередили Ферстаппена в первой тренировке на 0,3 секунды

Гран При Испании стартовал с преимуществом Скудерии, лучшее время показал Шарль Леклер

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Пилоты Ferrari опередили Ферстаппена в первой тренировке на 0,3 секунды
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Шестой уик-энд сезона Ф1 стартовал в Барселоне в жарких условиях – температура асфальта по ходу заездов перевалила за 50-градусную отметку. Первая тренировка обозначила преимущество Ferrari над Red Bull, однако весьма скромное. 

Макс Ферстаппен возглавлял промежуточный протокол после 20 минут, однако затем, после перехода на мягкие шины, инициативой завладели пилоты Ferrari. Сначала вперед вышел кумир местных трибун Карлос Сайнс, а затем его на 0,079 секунды опередил лидер общего зачета Шарль Леклер. 

Время монегаска – 1:19.828 – оказалось без малого на секунду хуже, чем результат прошедших на этой же трассе в феврале предсезонных тестов (тогда быстрейшим стал Льюис Хэмилтон на Mercedes).

Ферстаппен остался третьим и проиграл 0,336 секунды, при этом действующему чемпиону немного помешал трафик на третьем секторе лучшего круга.

Четвертую скорость показал Джордж Расселл за рулем Mercedes. Он отстал на три четверти секунды, но в команде, по предварительной информации, остались довольны тем, как обновления машины позволяют бороться с «козлением». Льюис Хэмилтон подтвердил форму W13 шестым временем, в между напарниками в протоколе расположился Фернандо Алонсо, который именно в Барселоне ровно девять лет назад в последний раз победил в Ф1. 

Все остальные отстали уже на секунду с лишним – десятку дополнили представители McLaren и AlphaTauri, лучшим из которых оказался Ландо Норрис.

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Роберт Кубица, Alfa Romeo C42

Роберт Кубица, Alfa Romeo C42

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Кубица быстрее Red Bull

Сразу три команды доверили свои машины резервным гонщикам, но если Red Bull и Williams посадили за руль дебютантов, как предписывают сделать новые правила дважды по ходу сезона, то в Alfa Romeо впервые со старта чемпионата работал Роберт Кубица .

Поляк уже знаком с машиной 2022 года, так как участвовал в зимних тестах, однако тогда смог проехать всего девять кругов. Тем не менее, именно он стал лучшим из «запасных» с 13-м временем. Более того, Роберт даже опередил своего партнера по команде Валттери Боттаса. 

Ник де Врис на Williams стал 18-м (опередив при этом другого гонщика команды Николя Латифи), а вот Юри Випс за рулем Red Bull показал в дебюте самое последнее время.

Обновленная версия Aston Martin позволила Лэнсу Строллу подняться до 12-й строчки, причем канадцу не хватило до первой десятки лишь самой малости. 

Заезды обошлись без происшествий и заметных поломок, почти все участники проехали за отведенный час более 20 кругов. Правда, судьи все же нашли признаки блокировки в действиях Фернандо Алонсо, который помешал Льюису Хэмилтону. 

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Результаты первой тренировки Гран При Испании

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 27 1'19.828  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 27 1'19.907 0.079
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 28 1'20.164 0.336
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 28 1'20.590 0.762
5 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 24 1'20.768 0.940
6 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 27 1'20.811 0.983
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 24 1'21.279 1.451
8 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 23 1'21.422 1.594
9 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 23 1'21.737 1.909
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 28 1'21.814 1.986
11 France Эстебан Окон Alpine Renault 26 1'21.891 2.063
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 23 1'21.920 2.092
13 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo Ferrari 20 1'21.975 2.147
14 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 16 1'22.089 2.261
15 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 21 1'22.146 2.318
16 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 20 1'22.164 2.336
17 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 25 1'22.614 2.786
18 Netherlands Ник де Врис Williams Mercedes 28 1'22.920 3.092
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 27 1'23.011 3.183
20 Estonia Юри Випс Red Bull Red Bull 23 1'24.138 4.310
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