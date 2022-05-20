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Шестой уик-энд сезона Ф1 стартовал в Барселоне в жарких условиях – температура асфальта по ходу заездов перевалила за 50-градусную отметку. Первая тренировка обозначила преимущество Ferrari над Red Bull, однако весьма скромное.

Макс Ферстаппен возглавлял промежуточный протокол после 20 минут, однако затем, после перехода на мягкие шины, инициативой завладели пилоты Ferrari. Сначала вперед вышел кумир местных трибун Карлос Сайнс, а затем его на 0,079 секунды опередил лидер общего зачета Шарль Леклер.

Время монегаска – 1:19.828 – оказалось без малого на секунду хуже, чем результат прошедших на этой же трассе в феврале предсезонных тестов (тогда быстрейшим стал Льюис Хэмилтон на Mercedes).

Ферстаппен остался третьим и проиграл 0,336 секунды, при этом действующему чемпиону немного помешал трафик на третьем секторе лучшего круга.

Четвертую скорость показал Джордж Расселл за рулем Mercedes. Он отстал на три четверти секунды, но в команде, по предварительной информации, остались довольны тем, как обновления машины позволяют бороться с «козлением». Льюис Хэмилтон подтвердил форму W13 шестым временем, в между напарниками в протоколе расположился Фернандо Алонсо, который именно в Барселоне ровно девять лет назад в последний раз победил в Ф1.

Все остальные отстали уже на секунду с лишним – десятку дополнили представители McLaren и AlphaTauri, лучшим из которых оказался Ландо Норрис.

Роберт Кубица, Alfa Romeo C42 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Кубица быстрее Red Bull

Сразу три команды доверили свои машины резервным гонщикам, но если Red Bull и Williams посадили за руль дебютантов, как предписывают сделать новые правила дважды по ходу сезона, то в Alfa Romeо впервые со старта чемпионата работал Роберт Кубица .

Поляк уже знаком с машиной 2022 года, так как участвовал в зимних тестах, однако тогда смог проехать всего девять кругов. Тем не менее, именно он стал лучшим из «запасных» с 13-м временем. Более того, Роберт даже опередил своего партнера по команде Валттери Боттаса.

Ник де Врис на Williams стал 18-м (опередив при этом другого гонщика команды Николя Латифи), а вот Юри Випс за рулем Red Bull показал в дебюте самое последнее время.

Обновленная версия Aston Martin позволила Лэнсу Строллу подняться до 12-й строчки, причем канадцу не хватило до первой десятки лишь самой малости.

Заезды обошлись без происшествий и заметных поломок, почти все участники проехали за отведенный час более 20 кругов. Правда, судьи все же нашли признаки блокировки в действиях Фернандо Алонсо, который помешал Льюису Хэмилтону.

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