Пилоты Ф1 смогут менять дизайн шлемов когда захотят
Федерация отменила правило, которое в прошлом году лишило Даниила Квята возможности использовать в Сочи головной убор, специально разработанный для Гран При России.
Одним из решений, принятых в минувшую пятницу на заседании Всемирного совета FIA по спорту, стала отмена правила, ограничивающего возможности пилотов Ф1 по изменению дизайна своих шлемов.
Ранее регламент требовал от гонщиков использовать шлем «с единой базовой расцветкой» на всех этапах сезона, кроме одного. Целью принятия соответствующего пункта была забота о зрителях: чиновники считали, что использование одной и той же расцветки поможет зрителям легче узнавать пилотов с трибун или на экранах телевизоров.
Однако отсутствие четко прописанной процедуры делало ситуацию противоречивой. К примеру, в прошлом году Макс Ферстаппен, не спрашивая разрешения у судей, менял расцветку шлема чаще, чем разрешают правила. В то же самое время Даниил Квят каждый раз ставил судей в известность о смене дизайна – и поплатился за свою обстоятельность. Перед этапом в Сочи россиянину запретили использовать специальный дизайн шлема, разработанный к домашней гонке – на основании того, что ранее пилот Toro Rosso уже выступал в головном уборе особой расцветки на Гран При Италии.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Пилоты Ф1 смогут менять дизайн шлемов когда захотят
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