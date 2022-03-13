Пилоты Ф1 рассказали, где они хотели бы гоняться вместо Сочи

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В начале марта Формула 1 объявила о расторжении контракта с промоутерами Гран При России. На данный момент неизвестно, какая страна заменит этап в Сочи в этом году: по слухам, свою кандидатуру уже предлагали Испания, Португалия, Германия и Турция.

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По ходу предсезонных тестов Ф1 в Бахрейне, которые прошли с 10 по 12 марта, некоторых пилотов чемпионата спросили, где они хотели бы гоняться вместо отмененного российского этапа.

Валттери Боттас: «В Финляндии есть новая трасса, созданная для MotoGP. Мне кажется, они подписали пятилетний контракт с мотоциклетным чемпионатом и сейчас строят различные объекты, появление которых позволит проводить гонки Ф1. Так что я за Гран При Финляндии.

Эстебан Окон: «Наверное, на какой-нибудь городской трассе в США. Я хотел бы, чтобы там было больше гонок, потому что я никогда по-настоящему не открывал для себя Штаты. Где-то в крутом городе – например, в Нью Йорке. Если вы меня слышите, то давайте сделаем это».

Мик Шумахер: «Формулы 1 как бы принадлежит Германии, так что было бы неплохо вновь включить в календарь немецкую гонку. “Нюрбургринг”».

Шарль Леклер: «Я бы ответил два места, проведение гонки в одном из которых совсем нереально. Но я бы хотел попробоваться погоняться на машинах Ф1 в Макао. Сейчас болиды довольно большие, так что это может быть проблематично. Второе – Африка. Я никогда не был в Африке».

Себастьян Феттель: «“Нордшляйфе”. Я не всегда буду в Ф1, так что это, возможно, мой последний шанс там поездить».

Льюис Хэмилтон: «Кьялами».

Кевин Магнуссен: «Я бы хотел гонку в Кьялами. Или “Уоткинс-Глен”».

Лэнс Стролл: «Мне нравится Турция, там веселая трасса».

Пьер Гасли: «Лагуна-Сека».