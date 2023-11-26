Пилоты Ф1 придумали, как переделать «Яс-Марину», чтобы гонки стали интереснее

Особенность участка вокруг отеля и гавани в том, что все повороты там – они носят номера с 12-го по 16-й – имеют обратный профиль. Это значит, что внутренняя сторона у апекса располагается выше, чем внешняя.

При таком профиле пилоту, который находится снаружи от соперника, очень сложно удержаться рядом с ним при борьбе за позицию.

По мнению пилотов Ф1, ситуацию можно значительно улучшить, если придать тем же поворотам традиционный профиль, когда апекс находится ниже внешней части. Макс Ферстаппен из Red Bull высказал мысль, что этот же прием поможет и поворотам в «эске» между двумя длинными прямыми с зонами DRS.

В последнее время профилированные повороты со значительным углом наклона все чаще встречаются на автодромах, принимающих Формулу 1 – такие появились по ходу недавней реконструкции «Зандфорта» и той же «Яс-Марины».

«У меня есть свои любимые трассы, но и сюда я всегда приезжаю с удовольствием, – сказал голландец. – Здесь всегда очень расслабленная атмосфера – наверное, это связано с завершением сезона. Кроме того, приятная температура, приятные люди и годная трасса.

Я думаю, единственное, что здесь стоит поменять – это повороты с обратным профилем. Они не очень помогают борьбе в гонках. Если придать им традиционный профиль, это очень поможет. Все, что вокруг отеля, стоит переделать, сменив обратный профиль на обычный.

И еще седьмой поворот, там небольшой перегиб, который всегда мешает тебе, особенно когда ты кого-то преследуешь, так как пропадает зацеп. Если подправить все это, станет лучше».

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Шарль Леклер поддержал соперника из Red Bull, но добавил, что в квалификации у обратного профиля есть преимущества: «Мне тоже нравится трасса, она техничная и здесь всегда сложно проехать квалификационный круг безупречно.

Но Макс верно сказал, что в поворотах с обратным профилем сложно преследовать соперника. Если же говорить о квалификационном круге, то даже ошибка в 10 сантиметров на таких участках может иметь огромные последствия.

Так что в квалификации мне нравится третий сектор. Но я согласен с Максом, что для гонки это не самый интересный вариант, ты всегда испытываешь сложности, когда едешь за кем-то.

[Переход к классическому профилю] сделает гонки лучше. На этой трассе и так есть возможности для обгонов, но если провести такие переделки, ситуация станет еще лучше».