Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Эксперт назвал продление контракта Переса сигналом для Гасли Следующая / Вольф о контракте: Мы еще ничего не подписали
Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Пилоты Ф1 попросили голландских фанов не увлекаться фаерами

Автор:
, главный редактор

Мик Шумахер среди прочего пожаловался на остающийся в кокпите неприятный запах дыма

Пилоты Ф1 попросили голландских фанов не увлекаться фаерами

Сразу несколько пилотов Формулы 1 высказали надежду, что на Гран При Голландии болельщики не будут слишком часто зажигать фальшфейеры. По словам гонщиков, эта пиротехника доставляет им неудобства сразу по нескольким причинам.

«Надеюсь, болельщики принесут не слишком много фаеров, – рассказал Мик Шумахер во время пресс-конференции. – На прошлых выходных в Спа весь дым от фаеров в итоге снесло на трассу. Это дым очень плохо пахнет – и запах в итоге остается в кокпите. Так что, народ, зажигайте их поменьше».

«В одном из поворотов толком ничего не было видно в течение всей гонки», – поддержал немца Эстебан Окон, вспоминая об уик-энде Гран При Бельгии. Впрочем, стоит напомнить, что под «всей гонкой» французский пилот подразумевает всего 4 круга, которые пилоты проехали за автомобилем безопасности.

Впрочем, не все гонщики верят в сдержанность голландских болельщиков. «Думаю, вся трасса будет окутана дымом из-за этих фаеров», – предположил Даниэль Риккардо. 

Напомним, этап Формулы 1 проходит в Голландии впервые после перерыва длиной больше тридцати лет. Таким образом, сражающийся за титул Макс Ферстаппен впервые проводит гонку чемпионата мира на домашней трассы. Оранжевые фаеры являются одним из традиционных атрибутов голландских болельщиков, поддерживающих своих соотечественников в различных видах спорта.

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
Эксперт назвал продление контракта Переса сигналом для Гасли

Предыдущая новость

Эксперт назвал продление контракта Переса сигналом для Гасли

Следующая новость

Вольф о контракте: Мы еще ничего не подписали

Вольф о контракте: Мы еще ничего не подписали
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Две Ferrari быстрее всех в FP2 в Зандфорте, болид Хэмилтона сломался

4 ч
2
Формула 1

Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams

52 мин
3
Формула 1

Риккардо признал ошибку в работе с настройками

1 ч
4
Формула 1

Хэмилтон пообещал подарки всем зрителям гонки в Спа

2 ч
5
Формула 1

Эксперт назвал продление контракта Переса сигналом для Гасли

7 ч
Самое важное:
В AlphaTauri рассказали о пожаре на машине Цуноды
Формула 1

В AlphaTauri рассказали о пожаре на машине Цуноды

24мин
Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams
Формула 1

Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams

52мин
Риккардо признал ошибку в работе с настройками
Формула 1

Риккардо признал ошибку в работе с настройками

1 ч
Окон назвал баланс в Зандфорте лучшим за весь сезон
Формула 1

Окон назвал баланс в Зандфорте лучшим за весь сезон

1 ч
Мазепин: Положение наших боксов может помочь в квалификации
Формула 1

Мазепин: Положение наших боксов может помочь в квалификации

1 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams Гран При Нидерландов
Формула 1

Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams

Окон назвал баланс в Зандфорте лучшим за весь сезон Гран При Нидерландов
Формула 1

Окон назвал баланс в Зандфорте лучшим за весь сезон

Мазепин: Положение наших боксов может помочь в квалификации Гран При Нидерландов
Формула 1

Мазепин: Положение наших боксов может помочь в квалификации

Самое читаемое Сегодня

Две Ferrari быстрее всех в FP2 в Зандфорте, болид Хэмилтона сломался
Формула 1 Формула 1

Две Ferrari быстрее всех в FP2 в Зандфорте, болид Хэмилтона сломался

Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams
Формула 1 Формула 1

Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams

Риккардо признал ошибку в работе с настройками
Формула 1 Формула 1

Риккардо признал ошибку в работе с настройками

Хэмилтон пообещал подарки всем зрителям гонки в Спа
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон пообещал подарки всем зрителям гонки в Спа

Эксперт назвал продление контракта Переса сигналом для Гасли
Формула 1 Формула 1

Эксперт назвал продление контракта Переса сигналом для Гасли

Хэмилтон поблагодарил Боттаса за работу в пятницу
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон поблагодарил Боттаса за работу в пятницу

Култхард: Ферстаппен всегда был готов помочиться на ковер
Формула 1 Формула 1

Култхард: Ферстаппен всегда был готов помочиться на ковер

В AlphaTauri рассказали о пожаре на машине Цуноды
Формула 1 Формула 1

В AlphaTauri рассказали о пожаре на машине Цуноды

Самое важное:

В AlphaTauri рассказали о пожаре на машине Цуноды
Формула 1 Формула 1

В AlphaTauri рассказали о пожаре на машине Цуноды

Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams
Формула 1 Формула 1

Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams

Риккардо признал ошибку в работе с настройками
Формула 1 Формула 1

Риккардо признал ошибку в работе с настройками

Окон назвал баланс в Зандфорте лучшим за весь сезон
Формула 1 Формула 1

Окон назвал баланс в Зандфорте лучшим за весь сезон

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.