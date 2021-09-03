Пилоты Ф1 попросили голландских фанов не увлекаться фаерами

Сразу несколько пилотов Формулы 1 высказали надежду, что на Гран При Голландии болельщики не будут слишком часто зажигать фальшфейеры. По словам гонщиков, эта пиротехника доставляет им неудобства сразу по нескольким причинам.

«Надеюсь, болельщики принесут не слишком много фаеров, – рассказал Мик Шумахер во время пресс-конференции. – На прошлых выходных в Спа весь дым от фаеров в итоге снесло на трассу. Это дым очень плохо пахнет – и запах в итоге остается в кокпите. Так что, народ, зажигайте их поменьше».

«В одном из поворотов толком ничего не было видно в течение всей гонки», – поддержал немца Эстебан Окон, вспоминая об уик-энде Гран При Бельгии. Впрочем, стоит напомнить, что под «всей гонкой» французский пилот подразумевает всего 4 круга, которые пилоты проехали за автомобилем безопасности.

Впрочем, не все гонщики верят в сдержанность голландских болельщиков. «Думаю, вся трасса будет окутана дымом из-за этих фаеров», – предположил Даниэль Риккардо.

Напомним, этап Формулы 1 проходит в Голландии впервые после перерыва длиной больше тридцати лет. Таким образом, сражающийся за титул Макс Ферстаппен впервые проводит гонку чемпионата мира на домашней трассы. Оранжевые фаеры являются одним из традиционных атрибутов голландских болельщиков, поддерживающих своих соотечественников в различных видах спорта.