Пилоты Ф1 получат в сезоне-2020 дополнительный MGU-K

С момента перехода Формулы 1 на гибридные силовые установки V6 в 2014 году количество двигателей на сезон неуклонно сокращалось.

Изначально на 19 уик-эндов у каждого пилота было пять компонентов каждого вида: это блок внутреннего сгорания, турбина, кинетический и тепловой (MGU-K и MGU-H) мотор-генераторы, управляющая электроника и батарея.

Спустя пять лет нормы стали значительно строже. В 2019-м, когда прошла 21 гонка, ограничение составило три мотора, турбины и MGU-H и по два остальных компонента.

Однако еще летом Motorsport.com стало известно о планах несколько ослабить лимиты. В свете того, что сезон-2020 станет рекордным по насыщенности и будет включать 22 этапа, команды договорились увеличить количество доступных компонентов и повысить число MGU-K до трех.

FIA на заседании своего Всемирного совета ратифицировала эту норму. Этот шаг также позволил уравнять количество тепловых и кинетических мотор-генераторов, что будет полезно для команд. Эти системы частично интегрированы, и заменить обе разом обычно проще, чем какую-то одну.

MGU-K – это система, позволяющая накапливать энергию на торможениях и потом помогать двигателю на разгонах. Ее мощность составляет 120 кВт (около 160 л.с.).

По ходу сезона-2019 половине пилотов, включая всех клиентов Ferrari, удалось избежать штрафа за перерасход этого компонента. Больше всех проблем с ним было у Renault, а антирекорд принадлежит Даниилу Квяту – шесть MGU-K за год.