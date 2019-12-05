Пилоты Ф1 получат в сезоне-2020 дополнительный MGU-K
Так как в календаре предстоящего сезона значатся 22 Гран При, FIA разрешила командам увеличить количество компонентов мотора, которые можно использовать без штрафа.
С момента перехода Формулы 1 на гибридные силовые установки V6 в 2014 году количество двигателей на сезон неуклонно сокращалось.
Изначально на 19 уик-эндов у каждого пилота было пять компонентов каждого вида: это блок внутреннего сгорания, турбина, кинетический и тепловой (MGU-K и MGU-H) мотор-генераторы, управляющая электроника и батарея.
Спустя пять лет нормы стали значительно строже. В 2019-м, когда прошла 21 гонка, ограничение составило три мотора, турбины и MGU-H и по два остальных компонента.
Однако еще летом Motorsport.com стало известно о планах несколько ослабить лимиты. В свете того, что сезон-2020 станет рекордным по насыщенности и будет включать 22 этапа, команды договорились увеличить количество доступных компонентов и повысить число MGU-K до трех.
FIA на заседании своего Всемирного совета ратифицировала эту норму. Этот шаг также позволил уравнять количество тепловых и кинетических мотор-генераторов, что будет полезно для команд. Эти системы частично интегрированы, и заменить обе разом обычно проще, чем какую-то одну.
MGU-K – это система, позволяющая накапливать энергию на торможениях и потом помогать двигателю на разгонах. Ее мощность составляет 120 кВт (около 160 л.с.).
По ходу сезона-2019 половине пилотов, включая всех клиентов Ferrari, удалось избежать штрафа за перерасход этого компонента. Больше всех проблем с ним было у Renault, а антирекорд принадлежит Даниилу Квяту – шесть MGU-K за год.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Скотт Митчелл
Пилоты Ф1 получат в сезоне-2020 дополнительный MGU-K
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