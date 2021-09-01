Пилоты Ф1 не смогут включить DRS на бэнкинге Зандфорта

Представители FIA отказались от идеи включить 15-й поворот трассы в Зандфорте (где в эти выходные пройдет Гран При Нидерландов) в зону DRS.

Ранее такая вероятность рассматривалась. Более того, работы по реконструкции трассы изначально велись с учетом этой идеи – с подачи Крейга Уилсона, который возглавляет в Формуле 1 отдел, консультирующий владельцев и строителей гоночных трасс.

Уклон полотна в 18 градусов вполне позволил бы пилотам сохранить сцепление с трассой даже при включенной DRS – а распространение второй зоны DRS на поворот увеличило бы ее длину в полтора раза (340 м в дополнение к 678-ти на стартовой прямой). Это могло бы заметно повысить шансы на обгон – в то время как многие пилоты и команды предполагают, что на узкой голландской трассе ждать увлекательной гонки не стоит.

«FIA приняла такое решение, – рассказал журналистам директор трассы, экс-пилот Ф1 Ян Ламмерс. – Есть желание посмотреть, как все пройдет, собрать по ходу заездов данные и позже вернуться к этой теме. Что ж, это вполне можно понять – на фоне того, что гонки Ф1 тут не проводились уже 36 лет».

На трассе Зандфорте будет две зоны DRS: на стартовой прямой и на прямой между 11-м и 12-м поворотами.