Пилоты Aston Martin стартовали в Майами с пит-лейна по ошибке

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Пилоты Aston Martin начали гонку в Майами с пит-лейна. Как стало известно почти сразу, команда обнаружила, что топливо в баках холоднее, чем разрешено правилами, и предпочла потратить дополнительное время на его подогрев и пожертвовать местами на решетке вместо того, чтобы получать штраф после гонки.

Однако, как пишет Auto Motor und Sport, в Aston Martin просто перепутали, какое значение соответствует правилам, а какое их нарушает.

Так, ранее по правилам командам разрешалось охлаждать топливо, но не более чем на 10 градусов относительно температуры воздуха. Однако из-за проблем с перегревом топливных насосов, которые являются унифицированными, команды выбили у FIA для себя поблажку. Сначала планка была снижена до 20 градусов, но так как не всем удавалось охладить топливо так сильно, сошлись на 18 градусах относительно температуры воздуха.

Так вот, за час до старта Aston Martin намерили у себя в баках как раз 18 градусов ниже, чем было в тот день в Майами. И… забыли о последних изменениях в правилах, решив, что максимальная разница не должна превышать десяти градусов.

К моменту, когда надо было выезжать на установочный круг, топливо все еще было на 13 градусов холоднее воздуха и команда решила греть его дальше и стартовать из боксов. Впрочем, это позволило использовать альтернативную стратегию со стартом на жестких шинах, что почти привело обоих пилотов к финишу в очковой зоне: Себастьян Феттель шел девятым, но не доехал из-за столкновения с Миком Шумахером, а Лэнс Стролл финишировал десятым.