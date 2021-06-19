Пилотов обещали наказывать за выезд с трассы в шестом повороте Поль Рикара

Накануне квалификации Формулы 1 на трассе Поль Рикар организаторы сообщили пилотам, что станут следить за соблюдением пределов трассы на выходе из шестого поворота и аннулируют время, показанное с нарушением. При этом результаты вчерашних тренировок пересматриваться не будут, сообщает издание RaceFans.com.

Выход из шестого поворота является критичной точкой для быстрого прохождения седьмого поворота, за которым начинается обгонная прямая Мистраль. Иными словами, нарушение пределов трассы в этом месте может дать преимущество в виде большей скорости в начале прямой, где можно попробовать совершить обгон.

Ранее судьи предупреждали о наказаниях за нарушения пределов трассы в первом, втором, третьем, четвертом, пятом, а также восьмом и девятом поворотах.

Кроме того, стало известно, что высокие поребрики на выходе из второго поворота, которые угрожают автомобилям повреждениями и вчера вызвали у многих критику, убраны не будут.