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Формула 1 / Новость

Пилотов Формулы 1 предлагают выставлять на аукцион

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Пилотов Формулы 1 предлагают выставлять на аукцион
Автор:
, Главный редактор
7 мая 2020 г., 08:47

Питер Уиндзор считает, что привычная схема заключения постоянных контрактов между гонщиком и командой исчерпала себя

Питер Уиндзор известен болельщикам Ф1 как один из менеджеров команды Williams в 80-х годах, редактор журнала F1 Racing и один из создателей команды US F1 – этот коллектив планировал дебютировать в Ф1 в 2010 году, но не смог реализовать планы в силу проблем с бюджетом. В последнее время британец активно развивает свой Youtube-канал. И в последнем выпуске видеоблога поделился со зрителями любопытным предложением, направленным на повышение зрелищности гонок.

«Я мечтаю о том, чтобы больше не было длительных контрактов между командами и пилотами. Чтобы пилот мог провести за одну и ту же команду не больше шести гонок. И перед каждым этапом проводился своего рода аукцион, где команды торговались бы, пытаясь заручиться услугами того или иного пилота. Сам этот аукцион мог бы стать весьма увлекательным событием – его можно было бы по телевизору показывать.

В какой-то момент Серхио Перес оказался бы за рулем Mercedes, а Лэнс Стролл сел бы в Ferrari – и это было бы здорово. А Хэмилтон и Ферстаппен однажды стали бы напарниками в Williams. Конечно, в обозримом будущем такого никогда не случится – команды считают, что без постоянного состава пилотов не смогут совершенствовать машину. Но, во-первых, на мой взгляд, с этой точкой зрения можно спорить. А во-вторых, как еще можно гарантировать молодым и талантливым пилотам возможность оказаться в по-настоящему быстрой машине?»

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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