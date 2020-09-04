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Формула 1 / Гран При Италии / Новость

Пилотов Ф1 станут наказывать за слишком низкий темп

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Пилотов Ф1 станут наказывать за слишком низкий темп
Автор:
, Редактор Ф1

Руководитель гонок Формулы 1 Майкл Маси предупредил участников Гран При Италии, что те не вправе излишне сбрасывать скорость даже на медленных кругах

Характер трассы в Монце, где много длинных прямых, подталкивает гонщиков искать возможность слипстрима позади другой машины в погоне за хорошим временем круга. 

Год назад это уже привело к анекдотичной концовке квалификации – никто не хотел ехать первым, и в итоге сразу несколько гонщиков настолько снизили скорость на разгонном круге, пропуская друг друга, что не успели начать быструю попытку. 

В первой же тренировке нынешнего сезона многие пилоты жаловались, что соперники вновь едут слишком медленно. 

«Думаю, это все становится опасно», – сказал по радио Ландо Норрис из McLaren. – Они едут медленно прямо по гоночной траектории. Не знаю, им [судьям] надо что-то сказать по этому поводу». 

Лэнс Стролл из Racing Point пожаловался, что другие машины почти останавливаются прямо перед ним в середине поворота, а пилот Mercedes Валттери Боттас назвал коллег по пелотону «слепыми».

Все это подтолкнуло руководителя гонок Ф1 Майкла Маси еще до старта второй пятничной сессии напомнить участникам Гран При, что слишком медленная езда на самом-то деле запрещена правилами. 

В документе за подписью австралийца сказано: «Напоминаю всем участникам (командам – прим.ред.) и гонщикам о требованиях статьи 27.4 Спортивного регламента Формулы 1.

В целях безопасности по ходу каждой тренировки о таких действиях, как виляние по трассе и создание помех другим пилотам, может быть сообщено судьям. 

После третьей тренировки и квалификации итоговые результаты будут публиковаться с учетом пункта 8 указаний руководителя гонки. Судьи будут учитывать, не ехали ли гонщик слишком медленно по ходу любого из разгонных кругов».

Упомянутый пункт 8 устанавливает максимальное время круга выезда из боксов – его точное значение FIA должна озвучить уже по итогам пятничных сессий».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Автор Люк Смит

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