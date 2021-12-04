Пилотов Ф1 решили наказывать за слишком низкую скорость

Уже после пятничных тренировок на новой трассе Формулы 1 в Джидде стало ясно, что вопрос трафика стоит здесь весьма остро – в квалификации более медленные машины могут стать серьезной помехой для тех, кто проводит свои быстрые попытки. В первый день уик-энда уже возникло несколько эпизодов, когда пилоты едва избежали контакта и были недовольны друг другом.

Льюис Хэмилтон отметил: «Все намного хуже, чем на большинстве других трасс. Это как в Монако. Из-за скорости приближающихся машин все это весьма опасно».

Теперь во всех оставшихся сессиях на участке от 22-го поворота (того, где попал в аварию Шарль Леклер) и до конца круга гонщикам запретили резко замедляться. На вечернем брифинге руководитель гонок Ф1 Майкл Маси обсудил этот вопрос с пилотами, обозначив главные опасности.

В новой версии его инструкций сказано: «Любой гонщик, который намерен создать запас пространства перед собой, чтобы проехать чистый круг, не должен делать этого на участке от 23-го до 25-го поворота. О тех, кто поступит так, будет сообщено судьям как о нарушителях статьи Article 27.4 Спортивного регламента».

Указанная статья запрещает пилотам двигаться необоснованно медленно, беспорядочно меняя траекторию или создавая опасность.

По мнению главы AlphaTauri Франца Тоста, опыт пилотов позволит избежать неприятностей: «В гонке борьба будет упорной. Но [в пятницу] гонщики вели себя дисциплинировано, и думаю, в квалификации все останется так же. Они привыкли к подобному в Монако, Будапеште, Баку и на других трассах. Так что я не ожидаю проблем в квалификации».

Кроме того, в указаниях руководителя гонки есть еще одно изменение: белая линия на выезде с пит-лейна была увеличена в длину, чтобы обеспечить безопасность выезжающих на трассу. Также в Pirelli увеличили порог минимального давления в передних и задних шинах на 1 psi (около 0,07 бар).