Пилотов Ф1 будут штрафовать за украшения и часы на 250 тысяч евро
В рамках борьбы с украшениями боссы спорта предупредили гонщиков о новых ограничениях
На Гран При Майами обострилось противостояние судей Формулы 1 с пилотами на почве прописанного в правилах запрета на использование ювелирных украшений при управлении машиной.
Льюис Хэмилтон попробовал спорить с чиновниками, но в итоге согласился убрать весь используемый пирсинг.
После пятничных заездов эта история получила развитие: руководитель гонок Ф1 Нильс Виттих указал в своих заметках, что часы также считаются украшением – и их ношение запрещено по соображениям безопасности.
Так как дело зашло уже далеко, заговорили о введении штрафов для нарушителей. Официально на этот счет пока нет никаких документов, но источники указывают на использование прогрессивной шкалы.
За первое нарушение пилотам придется заплатить 50 тысяч евро, а в случае рецидива – до 250 тыс.
Кевин Магнуссен рассказал, что теперь будет снимать перед стартом обручальное кольцо.
«Мне совсем не хочется платить 250 тысяч, – признался датчанин из Haas. – Я понимаю их мотивы, но это всего лишь кольцо на пальце.
Я готов получить дополнительный ожог из-за этого кольца. А если случится что-то по-настоящему скверное, я бы хотел, чтобы оно было со мной. Я испытываю неприятные ощущения, снимая его.
Я считаю, что в отношении вещей вроде обручальных колец мы должны иметь право взять ответственность на себя. Что-то типа отказа от претензий».
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