Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Слухи: Andretti выкупит Alfa Romeo Следующая / Элбон перешел в Williams. Но остался ли частью Red Bull?
Формула 1 Новость

Пилотами Williams в 2022 году будут Элбон и Латифи

Автор:
, главный редактор

Гонщик Red Bull получит доступ к мотору Mercedes. Или Алекс Элбон – уже не гонщик Red Bull?

Пилотами Williams в 2022 году будут Элбон и Латифи

Команды Wiliiams официально объявила, что в следующем сезоне ее пилотами в чемпионате Формулы 1 будут Алекс Элбон и Николя Латифи.

Элбон выступал в Ф1 в 2019 и 2020 годах. Дебютировав в составе команды Toro Rosso, он еще по ходу сезона был переведен в Red Bull на смену не слишком успешно выступавшему Пьеру Гасли. В австрийской команде пилот провел полтора сезона, но и его результаты оказались не так высоки, как хотело бы руководство коллектива. В результате в межсезонье Элбон был переведен на должность запасного и тест-пилота команды, которую совмещает с выступлениями при поддержке Red Bull в чемпионате DTM.

Лучшими результатами 25-летнего пилота в Формуле 1 являются два третьих места, завоеванных в составе Red Bull в прошлом году. В общем зачете гонщик в том году занял 7-е место.

Как не раз утверждал в последние недели руководитель Red Bull Кристиан Хорнер, именно представители австрийского концерна вели переговоры о возможном «трудоустройстве» Элбона. Williams при этом казался не самым очевидным вариантом. Ведь силовые установки британской команде поставляет Mercedes – и немцы, по идее, негативно отнеслись бы к тому, что за руль машины с их мотором садится подопечный главных конкурентов. Сам руководитель Mercedes Тото Вольф заявлял, что не против увидеть Элбона в составе Williams – но только при условии выхода пилота из-под контроля Red Bull.

 

Фото: Williams

Как был разрешен этот конфликт интересов, в распространенных Williams материалах не упоминается. Однако на одежде Элбона во время сделанного по случаю заключения контракта фотографирования можно увидеть логотип принадлежащей австрийскому концерну марки одежды AlphaTauri. Команда Red Bull в своих аккаунтах в соцсетях поздравила Элбона с возвращением в число участников чемпионата и никак не обозначила, что может прекратить управлять карьерой пилота. А сам Элбон в соцсетях поблагодарил за случившееся как директора Williams Йоста Капито, так и Хорнера – а также советника Red Bull Хельмута Марко, «сделавших все это возможным».

Впрочем, когда журналисты задали прямой вопрос пиар-представителю команды Red Bull, то получили следующий ответ: «Мы освободили Алекса от обязательств, чтобы он смог стать пилотом Williams в 2022 году, но будем продолжать держать связь с ним с учетом потенциальных возможностей сотрудничества». Цитату в своем твитер-аккаунте разместил журналист медиа-группы Ф1 Лоренс Барретто.

Николя Латифи проведет в Формуле 1 (и в Williams в частности) уже третий сезон. Лучшим результатом канадца, которому сейчас 26 лет, стало 7-е место на недавнем Гран При Венгрии. В общем зачете гонщик сейчас находится на 16-м месте.

Элбон и Латифи уже были товарищами по команде в 2018 году, когда вместе выступали за команду DAMS в Формуле 2. Англо-тайландский пилот стал бронзовым призером серии, в то время как канадец закончил сезон на 9-й позиции.

Читайте также:

Элбон и Латифи стали уже пятым и шестым гонщиком, о чьих контрактах на 2022 год было объявлено за последние три дня. Ранее стало известно о переходе Валттери Боттаса в Alfa Romeo и Джорджа Расселла – на место финна в Mercedes. Также команда AlphaTauri подтвердила, что в следующем сезоне продолжит сотрудничество с Пьером Гасли и Юки Цунодой.

Поделились
Комментарии
Слухи: Andretti выкупит Alfa Romeo

Предыдущая новость

Слухи: Andretti выкупит Alfa Romeo

Следующая новость

Элбон перешел в Williams. Но остался ли частью Red Bull?

Элбон перешел в Williams. Но остался ли частью Red Bull?
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Пилотами Williams в 2022 году будут Элбон и Латифи

2 ч
2
Формула 1

Alfa Romeo хочет сохранить Райкконена. Но не в качестве пилота

7 ч
3
Формула 1

Шумахер: Haas защищает Мазепина из-за денег

6 ч
4
Формула 1

Слухи: Andretti выкупит Alfa Romeo

2 ч
5
Формула 1

Формула 1 придумала, как не отменять ГП Турции во второй раз

1 дн
Самое важное:
Элбон перешел в Williams. Но остался ли частью Red Bull?
Формула 1

Элбон перешел в Williams. Но остался ли частью Red Bull?

7мин
Пилотами Williams в 2022 году будут Элбон и Латифи
Формула 1

Пилотами Williams в 2022 году будут Элбон и Латифи

2 ч
Слухи: Andretti выкупит Alfa Romeo
Формула 1

Слухи: Andretti выкупит Alfa Romeo

2 ч
Бинотто: Ferrari и Red Bull обсудили легальность моторов Mercedes
Формула 1

Бинотто: Ferrari и Red Bull обсудили легальность моторов Mercedes

3 ч
СМИ: спонсоры Чжоу предлагают Alfa Romeo 30 млн евро
Формула 1

СМИ: спонсоры Чжоу предлагают Alfa Romeo 30 млн евро

4 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Разозлил Шумахера и разозлился на Шумахера. Мазепин в Зандфорте Гран При Нидерландов
Формула 1

Разозлил Шумахера и разозлился на Шумахера. Мазепин в Зандфорте

«Он меня просто не слушает». Шумахер о ситуации с Мазепиным Гран При Нидерландов
Формула 1

«Он меня просто не слушает». Шумахер о ситуации с Мазепиным

Вчера Мазепин был недоволен Шумахером. Теперь все наоборот Гран При Нидерландов
Формула 1

Вчера Мазепин был недоволен Шумахером. Теперь все наоборот

Николя Латифи Больше от
Николя Латифи
Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников Гран При Нидерландов
Формула 1

Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников

В Williams почти подтвердили продление контракта с Латифи
Формула 1

В Williams почти подтвердили продление контракта с Латифи

Латифи остался доволен своим прогрессом в Ф1
Формула 1

Латифи остался доволен своим прогрессом в Ф1

Williams Больше от
Williams
Элбон перешел в Williams. Но остался ли частью Red Bull?
Формула 1

Элбон перешел в Williams. Но остался ли частью Red Bull?

Williams: Элбон и де Врис? У нас больше вариантов Гран При Нидерландов
Формула 1

Williams: Элбон и де Врис? У нас больше вариантов

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое читаемое Сегодня

Пилотами Williams в 2022 году будут Элбон и Латифи
Формула 1 Формула 1

Пилотами Williams в 2022 году будут Элбон и Латифи

Alfa Romeo хочет сохранить Райкконена. Но не в качестве пилота
Формула 1 Формула 1

Alfa Romeo хочет сохранить Райкконена. Но не в качестве пилота

Шумахер: Haas защищает Мазепина из-за денег
Формула 1 Формула 1

Шумахер: Haas защищает Мазепина из-за денег

Слухи: Andretti выкупит Alfa Romeo
Формула 1 Формула 1

Слухи: Andretti выкупит Alfa Romeo

Формула 1 придумала, как не отменять ГП Турции во второй раз
Формула 1 Формула 1

Формула 1 придумала, как не отменять ГП Турции во второй раз

Боттас назвал срок контракта и свой статус в Alfa Romeo
Формула 1 Формула 1

Боттас назвал срок контракта и свой статус в Alfa Romeo

Williams: Элбон и де Врис? У нас больше вариантов
Формула 1 Формула 1

Williams: Элбон и де Врис? У нас больше вариантов

Бинотто: Ferrari и Red Bull обсудили легальность моторов Mercedes
Формула 1 Формула 1

Бинотто: Ferrari и Red Bull обсудили легальность моторов Mercedes

Самое важное:

Элбон перешел в Williams. Но остался ли частью Red Bull?
Формула 1 Формула 1

Элбон перешел в Williams. Но остался ли частью Red Bull?

Пилотами Williams в 2022 году будут Элбон и Латифи
Формула 1 Формула 1

Пилотами Williams в 2022 году будут Элбон и Латифи

Слухи: Andretti выкупит Alfa Romeo
Формула 1 Формула 1

Слухи: Andretti выкупит Alfa Romeo

Бинотто: Ferrari и Red Bull обсудили легальность моторов Mercedes
Формула 1 Формула 1

Бинотто: Ferrari и Red Bull обсудили легальность моторов Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.