Пилотами Williams в 2022 году будут Элбон и Латифи

Команды Wiliiams официально объявила, что в следующем сезоне ее пилотами в чемпионате Формулы 1 будут Алекс Элбон и Николя Латифи.

Элбон выступал в Ф1 в 2019 и 2020 годах. Дебютировав в составе команды Toro Rosso, он еще по ходу сезона был переведен в Red Bull на смену не слишком успешно выступавшему Пьеру Гасли. В австрийской команде пилот провел полтора сезона, но и его результаты оказались не так высоки, как хотело бы руководство коллектива. В результате в межсезонье Элбон был переведен на должность запасного и тест-пилота команды, которую совмещает с выступлениями при поддержке Red Bull в чемпионате DTM.

Лучшими результатами 25-летнего пилота в Формуле 1 являются два третьих места, завоеванных в составе Red Bull в прошлом году. В общем зачете гонщик в том году занял 7-е место.

Как не раз утверждал в последние недели руководитель Red Bull Кристиан Хорнер, именно представители австрийского концерна вели переговоры о возможном «трудоустройстве» Элбона. Williams при этом казался не самым очевидным вариантом. Ведь силовые установки британской команде поставляет Mercedes – и немцы, по идее, негативно отнеслись бы к тому, что за руль машины с их мотором садится подопечный главных конкурентов. Сам руководитель Mercedes Тото Вольф заявлял, что не против увидеть Элбона в составе Williams – но только при условии выхода пилота из-под контроля Red Bull.

Фото: Williams

Как был разрешен этот конфликт интересов, в распространенных Williams материалах не упоминается. Однако на одежде Элбона во время сделанного по случаю заключения контракта фотографирования можно увидеть логотип принадлежащей австрийскому концерну марки одежды AlphaTauri. Команда Red Bull в своих аккаунтах в соцсетях поздравила Элбона с возвращением в число участников чемпионата и никак не обозначила, что может прекратить управлять карьерой пилота. А сам Элбон в соцсетях поблагодарил за случившееся как директора Williams Йоста Капито, так и Хорнера – а также советника Red Bull Хельмута Марко, «сделавших все это возможным».

Впрочем, когда журналисты задали прямой вопрос пиар-представителю команды Red Bull, то получили следующий ответ: «Мы освободили Алекса от обязательств, чтобы он смог стать пилотом Williams в 2022 году, но будем продолжать держать связь с ним с учетом потенциальных возможностей сотрудничества». Цитату в своем твитер-аккаунте разместил журналист медиа-группы Ф1 Лоренс Барретто.

Николя Латифи проведет в Формуле 1 (и в Williams в частности) уже третий сезон. Лучшим результатом канадца, которому сейчас 26 лет, стало 7-е место на недавнем Гран При Венгрии. В общем зачете гонщик сейчас находится на 16-м месте.

Элбон и Латифи уже были товарищами по команде в 2018 году, когда вместе выступали за команду DAMS в Формуле 2. Англо-тайландский пилот стал бронзовым призером серии, в то время как канадец закончил сезон на 9-й позиции.

Элбон и Латифи стали уже пятым и шестым гонщиком, о чьих контрактах на 2022 год было объявлено за последние три дня. Ранее стало известно о переходе Валттери Боттаса в Alfa Romeo и Джорджа Расселла – на место финна в Mercedes. Также команда AlphaTauri подтвердила, что в следующем сезоне продолжит сотрудничество с Пьером Гасли и Юки Цунодой.