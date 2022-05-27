Пилотам Ф1 разрешили оставить украшения до конца июня

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Одним из следствий прихода в Ф1 нового руководителя гонок Нильса Виттиха, который работал на пяти первых Гран При 2022 года, стала борьба за соблюдение участниками чемпионата требований Международного спортивного кодекса в части запрета ювелирных украшений во время управления машиной.

История началась еще в Австралии и наткнулась на упорное нежелание пилотов отказываться от обручальных колец и талисманов. В авангарде сопротивления выступил Льюис Хэмилтон, обладатель многочисленных колечек в самых разных частях тела.

Британец назвал новую политику «ненужной» и «шагом назад», но смог добиться лишь персонального разрешения снять большую часть пирсинга до Монако, а отдельные украшения – до конца сезона.

Однако пришло время уик-энда в княжестве – и оказалось, что новые правила по-прежнему остаются на бумаге. Теперь гонщикам разрешили оставить ювелирные изделия и часы до конца июня – то есть на Гран При Монако, Азербайджана и Канады.

По словам официальных лиц, это сделано, чтобы направить диалог в конструктивной русло. Представители Медицинской комиссии FIA будут искать аргументы, чтобы добиться выполнения пилотами требований пресловутого Приложения L.

Льюис Хэмилтон, Mercedes Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Аргумент судей в том, что при сильном пожаре, как у Ромена Грожана в Бахрейне-2020, металлические предметы могут стать причиной сильных ожогов.

Гонщики понемногу уступают позиции. Кевин Магнуссен ранее говорил, что не снимет обручальное кольцо.

«Я готов получить от него лишние ожоги, – объяснял датчанин несколько недель назад. – Если что-то случится, что-то плохое, я бы хотел, чтобы оно было со мной. Я очень не хотел бы снимать его

Я готов взять на себя ответственность за это кольцо и готов на своего рода отказ от претензий».

Однако в четверг в Монако пилот Haas говорил уже совсем в ином ключе. Он признался, что снимает кольцо с пальца, начиная с этапа в Майами, так как боится денежного штрафа.

«Я бы хотел носить его, – объяснил Кевин. – Если это разрешат, я точно не стану снимать кольцо. Хотя тут надо проверить, чтобы это было дозволено.

Но когда они сказали, что будут штрафовать на 50 тысяч, я стал снимать его. И теперь кладу в свой личный ящик, так как не хочу рисковать».