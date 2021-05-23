Пилотам Ф1 привели в пример американские правила. Они не оценили
Если бы авария, подобная субботней с участием Шарля Леклера, произошла бы на гонках в США, то у гонщика Ferrari отобрали бы поул
Регламент ведущих заокеанских серий, IndyCar и IMSA, предусматривает следующую процедуру: если в квалификации кто-то из гонщиков стал причиной появления красных флагов, тем самым помешав соперникам, то у него снимают время двух лучших квалификационных кругов.
Этот простой прием является страховкой от умышленных аварий, авторы которых таким образом не позволяют другим участникам сессии улучшить свой результат.
В этот уик-энд похожая история произошла в Монако: Шарль Леклер, лидирующий в финальном сегменте квалификации, разбил машину у бассейна и остался на поуле. Никто в паддоке не обвинил монегаска в злом умысле, однако среди болельщиков теории заговора, разумеется, сразу же обрели популярность.
Случись подобное в Америке, Шарль бы уже готовился стартовать десятым, а в «настоящести» его аварии не было бы ни малейших сомнений. Как ни странно, заокеанский подход оказался не по душе пилотами Ф1.
Макс Ферстаппен сказал: «Думаю, всегда есть разница между ошибкой и умыслом, когда человек врезается в стену. Мне кажется, если бы Шарль просто остановил машину со сломанным передним крылом, это была бы другая история.
Но он, конечно, просто задел ограждение. Я знаю, о чем говорю, так как сам дважды приезжал в ту стену. Это просто невезение. Жаль, конечно, что у меня не получилось побороться за поул, но это жизнь. Так что все в порядке.
Я не думаю, что его время следует аннулировать или ввести такую практику в будущем. Мне кажется, это будет несправедливо. Каждый из нас старается изо всех сил, а здесь ехать на пределе особенно непросто. Допустить ошибку на этой трассе очень легко».
Валттери Боттас поддержал эту позицию: «Мне кажется, с правилами все в порядке. Что есть – то есть. Это спорт, и в нем некоторые вещи находятся вне твоего контроля. Иногда тебе везет, иногда нет. Это в порядке вещей».
В то же время, глава Mercedes Тото Вольф счел американский опыт интересным.
«Честно говоря, я не знал о таком правиле, но это грамотная идея, – сказал австриец. – Она позволяет избежать противоречий.
Я не считаю, что Шарль сам направил машину в стену, так как ставки были слишком высоки. Но было бы здорово иметь гарантию, что вся возможная в таких случаях полемика сразу будет исключена, так как ни у кого просто не возникнет сомнений».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Монако
|Автор
|Джонатан Нобл