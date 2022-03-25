Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Red Bull назвала причину сходов в Бахрейне. Но есть вопросы Следующая / Скорость Red Bull на прямых поставила Ferrari в тупик
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Пилотам Ф1 покажут происходящее за углом на больших экранах

Чтобы информировать гонщиков о происшествиях на трассе, решено задействовать зрительские экраны

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Пилотам Ф1 покажут происходящее за углом на больших экранах
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В преддверии старта Гран При Саудовской Аравии, который в этот уик-энд проходит на городской трассе в Джидде, было объявлено об интересном способе повысить безопасность гонщиков и дать им больше информации о происходящем впереди на трассе. 

Новую идею опробовали по ходу тренировки Ф2, которая открыла пятничную программу в 14:25 Мск. Ее суть в том, что на больших экранах, установленных слева по ходу движения перед 13-м, 16-м и 19-м поворотами, демонстрируют происходящее на трассе после выхода из этих поворотов. 

Это должно дать гонщикам больше информации и позволить увидеть то, что не попадает в их поле зрения из-за высоких ограждений. 

Пока нет никаких объявлений о том, будут ли экраны работать аналогичном режиме по ходу каких-то сессий Ф1 – очевидно, прежде авторы идеи хотят получить отзывы от гонщиков Формулы 2. 

Пилот Mercedes Джордж Расселл, который является сопредседателем ассоциации гонщиков GPDA, одобрил нововведение. 

«Думаю, мы опробуем его здесь и посмотрим, что получится, – сказал он на медиа-сессии, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Какие-то решения работают очень здорово, какие-то – не слишком. Мы знаем, какие на этой трассе проблемы с обзорностью, и думаю, чем больше FIA будет помогать нам, тем лучше будет для всех. 

Не могу сказать что-то более конкретно, но если этот прием сработает, его было бы неплохо использовать, например, в Баку, Монако и Сингапуре. 

Это снижает риск и повышает безопасность – а раз так, все останутся довольны». 

Читайте также:
Поделились
Red Bull назвала причину сходов в Бахрейне. Но есть вопросы
Предыдущая новость

Red Bull назвала причину сходов в Бахрейне. Но есть вопросы
Следующая новость

Скорость Red Bull на прямых поставила Ferrari в тупик

Скорость Red Bull на прямых поставила Ferrari в тупик
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
В Mercedes отказались признать нехватку мощности
Формула 1

В Mercedes отказались признать нехватку мощности

Ferrari и Сайнс договорились о продлении контракта
Формула 1

Ferrari и Сайнс договорились о продлении контракта

Технический брифинг: Mercedes доработала днище W13 Гран При Бахрейна
Формула 1

Технический брифинг: Mercedes доработала днище W13

Самое важное:

Скорость Red Bull на прямых поставила Ferrari в тупик
Формула 1 Формула 1

Скорость Red Bull на прямых поставила Ferrari в тупик

Пилотам Ф1 покажут происходящее за углом на больших экранах
Формула 1 Формула 1

Пилотам Ф1 покажут происходящее за углом на больших экранах

Red Bull назвала причину сходов в Бахрейне. Но есть вопросы
Формула 1 Формула 1

Red Bull назвала причину сходов в Бахрейне. Но есть вопросы

Трассу MotoGP в Индонезии адаптируют под Формулу 1
Формула 1 Формула 1

Трассу MotoGP в Индонезии адаптируют под Формулу 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.