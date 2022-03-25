Пилотам Ф1 покажут происходящее за углом на больших экранах

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В преддверии старта Гран При Саудовской Аравии, который в этот уик-энд проходит на городской трассе в Джидде, было объявлено об интересном способе повысить безопасность гонщиков и дать им больше информации о происходящем впереди на трассе.

Новую идею опробовали по ходу тренировки Ф2, которая открыла пятничную программу в 14:25 Мск. Ее суть в том, что на больших экранах, установленных слева по ходу движения перед 13-м, 16-м и 19-м поворотами, демонстрируют происходящее на трассе после выхода из этих поворотов.

Это должно дать гонщикам больше информации и позволить увидеть то, что не попадает в их поле зрения из-за высоких ограждений.

Пока нет никаких объявлений о том, будут ли экраны работать аналогичном режиме по ходу каких-то сессий Ф1 – очевидно, прежде авторы идеи хотят получить отзывы от гонщиков Формулы 2.

Пилот Mercedes Джордж Расселл, который является сопредседателем ассоциации гонщиков GPDA, одобрил нововведение.

«Думаю, мы опробуем его здесь и посмотрим, что получится, – сказал он на медиа-сессии, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Какие-то решения работают очень здорово, какие-то – не слишком. Мы знаем, какие на этой трассе проблемы с обзорностью, и думаю, чем больше FIA будет помогать нам, тем лучше будет для всех.

Не могу сказать что-то более конкретно, но если этот прием сработает, его было бы неплохо использовать, например, в Баку, Монако и Сингапуре.

Это снижает риск и повышает безопасность – а раз так, все останутся довольны».