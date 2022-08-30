Пилот внезапно проговорился о ситуации с Пиастри: Виновата Alpine

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Действующий чемпион Формулы 2 Оскар Пиастри оказался в центре скандала, когда опроверг сообщение команды Alpine о том, что в следующем сезоне он заменит Фернандо Алонсо.

Пиастри является резервистом Alpine, но его будущее выглядело туманным до тех пор, пока Алонсо сам не объявил о переходе в Aston Martin. Однако, когда команда позвала его на свободное место, оказалось, что Пиастри уже нашел работу, предположительно в McLaren.

И это вина именно Alpine, поделился инсайдами пилот Формулы 3 Хуан Мануэль Корреа.

«Не знаю, стоит ли мне много говорить на эту тему, но так получилось, что в этом сезоне я работаю с физиотерапевтом, который постоянно сотрудничает с Пиастри, – сказал в эфире телеканала Sky Корреа по поводу своего источника. – Так что я немного в курсе ситуации. И мне представляется, что Alpine сама виновата в произошедшем. Команда играла с Оскаром, не выполняла данные ему обещания, и как пилот я бы поступил ровно так же, как сделал он.

Не знаю, что там решит Комиссия по разрешению контрактных споров, но насколько я понимаю, в следующем сезоне Пиастри будет выступать в McLaren. Вообще неправильно, что он еще в начале этого сезона не получил места в основном составе Формулы 1, но хотя бы теперь он получил свой шанс».

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