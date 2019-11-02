Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Пилот симулятора подставил Ferrari. Его могут заменить на Кубицу

Поделились
Комментарии
Пилот симулятора подставил Ferrari. Его могут заменить на Кубицу
Автор:
, Главный редактор
2 нояб. 2019 г., 16:56

По слухам, в начале этого года неизвестный пилот, работавший на симуляторе, стал соавтором провала Скудерии в Австралии – и итальянцы хотели бы договориться с опытным гонщиком, чтобы избежать аналогичного провала в будущем.

Роль симуляторов в разработке, доработке и настройке болидов Формулы 1 растет год от года – а накануне введения в 2021 году потолка расходов руководство команд уделяет этому аспекту работы (как и сфере исследований и разработок в целом) особое внимание. Говоря простым языком, команды не против за ближайшие год с небольшим потратить как можно больше денег на оборудование, которое потом будут использовать в течение нескольких лет. Среди прочего недавно стало известно, что Ferrari планирует уже к началу следующего сезона начать работы на новом, более совершенном симуляторе.

Однако чем важнее роль симуляторов – тем более требовательны команды к качествам и навыкам пилотов, которые на этих симуляторах работают. И как утверждает обозреватель итальянской редакции Motorsport.com Франко Нуньес, в настоящее время Ferrari активно прорабатывает вопрос о том, кого привлечь к такого рода работе в следующем году.

В настоящий момент на симуляторе Ferrari работают четыре пилота – Брендон Хартли, Паскаль Верляйн, Антонио Фуоко и Давиде Ригон (кроме того, по сведениям российской редакции Motorsport.com, молодые пилоты из Академии Ferrari также привлекаются для выполнения задач в рамках совершенствования автомобилей Формулы 1).

Фуоко и Ригон считаются наиболее ценными сотрудниками – однако они работали только с нынешним симулятором Ferrari. В то время как Скудерия ищет более опытного пилота, который мог бы помочь с настройкой и совершенствованием самого нового симулятора. Хартли и Верляйн активно участвуют в соревнованиях – оба проведут следующий сезон в Формуле Е, а Хартли также выступает за Toyota в гонках на выносливость. К тому же, немцем в Маранелло не слишком довольны. По крайней мере, отработавший прошлый год на симуляторе Даниил Квят оставил о себе гораздо более приятное впечатление.

Судя по отдельным утечкам информации из Скудерии, в начале года на симуляторе активно работал еще один весьма опытный пилот, имя которого пока остается в секрете. Якобы он стал чуть ли не главным виновником провала Ferrari на Гран При Австралии после весьма удачных предсезонных тестов. По слухам, в погоне за хорошим временем на круге гонщик не стеснялся резать повороты по траве – что приводило к получению инженерами вовсе не той информации, которая требовалась в конкретный момент времени. В результате представление Ferrari о сильных и слабых сторонах болида SF90 в ряде критических моментов было недостаточно точным.

Таким образом, в ближайшие месяцы Скудерия наверняка будет особенно тщательно подходить к выбору нового пилота для своего симулятора. При этом Ferrari может пригодиться любой из гонщиков, уже потерявших свои места в нынешних командах – Нико Хюлькенберг и Роберт Кубица. Первый имеет опыт использования симулятора Renault (одного из наиболее современных), второй в прошлом работал на симуляторе Mercedes.

Однако услуги Хюлькенберга наверняка будут слишком дороги даже для итальянской команды. Поэтому Кубица представляется более логичным вариантом. Не исключено, что предложение, которое ранее поляку сделала Haas, является частью более сложной схемы.

К примеру, Кубица может совмещать роль третьего пилота американской команды с работой на симуляторе Ferrari. А в обмен на финансовую поддержку со стороны личных спонсоров поляка Haas может предложить пилоту выступления в пятничных тренировках, а Ferrari – участие в тестовых заездах. Последнее в любом случае понадобится для уверенности, что полученные на симуляторе данные коррелируют с развитием событий в реальности.

Читайте также:

Следующая новость
Технический анализ: спорный элемент в подвеске Mercedes W10

Предыдущая новость

Технический анализ: спорный элемент в подвеске Mercedes W10

Следующая новость

Бинотто приветствовал жалобы в FIA на мотор Ferrari

Бинотто приветствовал жалобы в FIA на мотор Ferrari
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

2
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

3
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

4
Формула E

Не будет ли Porsche лузером? Не переругаются ли чемпионы? 5 интриг нового сезона Формулы Е

5
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.