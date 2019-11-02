Пилот симулятора подставил Ferrari. Его могут заменить на Кубицу

Роль симуляторов в разработке, доработке и настройке болидов Формулы 1 растет год от года – а накануне введения в 2021 году потолка расходов руководство команд уделяет этому аспекту работы (как и сфере исследований и разработок в целом) особое внимание. Говоря простым языком, команды не против за ближайшие год с небольшим потратить как можно больше денег на оборудование, которое потом будут использовать в течение нескольких лет. Среди прочего недавно стало известно, что Ferrari планирует уже к началу следующего сезона начать работы на новом, более совершенном симуляторе.

Однако чем важнее роль симуляторов – тем более требовательны команды к качествам и навыкам пилотов, которые на этих симуляторах работают. И как утверждает обозреватель итальянской редакции Motorsport.com Франко Нуньес, в настоящее время Ferrari активно прорабатывает вопрос о том, кого привлечь к такого рода работе в следующем году.

В настоящий момент на симуляторе Ferrari работают четыре пилота – Брендон Хартли, Паскаль Верляйн, Антонио Фуоко и Давиде Ригон (кроме того, по сведениям российской редакции Motorsport.com, молодые пилоты из Академии Ferrari также привлекаются для выполнения задач в рамках совершенствования автомобилей Формулы 1).

Фуоко и Ригон считаются наиболее ценными сотрудниками – однако они работали только с нынешним симулятором Ferrari. В то время как Скудерия ищет более опытного пилота, который мог бы помочь с настройкой и совершенствованием самого нового симулятора. Хартли и Верляйн активно участвуют в соревнованиях – оба проведут следующий сезон в Формуле Е, а Хартли также выступает за Toyota в гонках на выносливость. К тому же, немцем в Маранелло не слишком довольны. По крайней мере, отработавший прошлый год на симуляторе Даниил Квят оставил о себе гораздо более приятное впечатление.

Судя по отдельным утечкам информации из Скудерии, в начале года на симуляторе активно работал еще один весьма опытный пилот, имя которого пока остается в секрете. Якобы он стал чуть ли не главным виновником провала Ferrari на Гран При Австралии после весьма удачных предсезонных тестов. По слухам, в погоне за хорошим временем на круге гонщик не стеснялся резать повороты по траве – что приводило к получению инженерами вовсе не той информации, которая требовалась в конкретный момент времени. В результате представление Ferrari о сильных и слабых сторонах болида SF90 в ряде критических моментов было недостаточно точным.

Таким образом, в ближайшие месяцы Скудерия наверняка будет особенно тщательно подходить к выбору нового пилота для своего симулятора. При этом Ferrari может пригодиться любой из гонщиков, уже потерявших свои места в нынешних командах – Нико Хюлькенберг и Роберт Кубица. Первый имеет опыт использования симулятора Renault (одного из наиболее современных), второй в прошлом работал на симуляторе Mercedes.

Однако услуги Хюлькенберга наверняка будут слишком дороги даже для итальянской команды. Поэтому Кубица представляется более логичным вариантом. Не исключено, что предложение, которое ранее поляку сделала Haas, является частью более сложной схемы.

К примеру, Кубица может совмещать роль третьего пилота американской команды с работой на симуляторе Ferrari. А в обмен на финансовую поддержку со стороны личных спонсоров поляка Haas может предложить пилоту выступления в пятничных тренировках, а Ferrari – участие в тестовых заездах. Последнее в любом случае понадобится для уверенности, что полученные на симуляторе данные коррелируют с развитием событий в реальности.