Виртуальный Гран При Монако, который состоится в ближайшие выходные, собрал самый звездный состав участников из всех проведенных киберГП на данный момент. На него уже заявилось восемь действующих гонщиков Формулы 1.

Последним пополнением состава Гран При стал пилот Mercedes Валттери Боттас. Финн будет самым успешным действующим гонщиком Ф1 из тех, что выступали в официальных виртуальных гонках серии. На его счету семь выигранных Гран При и статус вице-чемпиона мира.

Помимо Боттаса в виртуальном Монако поедут Шарль Леклер, Ландо Норрис, Эстебан Окон, Николя Латифи, Алекс Элбон, Джордж Расселл и Антонио Джовинацци.

Как правило, лайн-ап дополняется кибергонщиками и звездами футбола. На этот раз в составе Renault уже заявлен форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.