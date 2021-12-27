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Формула 1 Новости

Пилот Mercedes внезапно поддержал Макса: Он заслужил титул

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По мнению Стоффеля Вандорна, судьи Гран При Абу-Даби поступили неправильно, но и Mercedes не смогла к финалу сезона создать отрыв от соперников

Пилот Mercedes внезапно поддержал Макса: Он заслужил титул

Руководство команды Mercedes не согласилось с результатом Гран При Абу-Даби, а Льюис Хэмилтон отказался прийти на церемонию награждения FIA и получить награду как вице-чемпион 2021 года. Позже в Mercedes отказались от апелляции, но все равно не стали называть победу Ферстаппена заслуженной.

Впрочем, как минимум один представитель Mercedes на днях заявил о справедливости победы Ферстаппена. И это резервный гонщик Формулы 1 и пилот Формулы Е, бельгиец Стоффель Вандорн.

«Я встретил Ферстаппена спустя несколько дней после Абу-Даби, – рассказал Вандорн бельгийскому бродкастеру RTBF. – Он рассказал мне, что обычно не чувствует никакого давления, но в этот раз впервые в карьере так сильно волновался. В любом случае он был очень счастлив, так как полностью выложился ради чемпионского титула.

Он заслуживает этого. Глядя на весь сезон можно назвать минимум три момента, когда ему не повезло и он потерял кучу очков. С ними он стал бы чемпионом досрочно.

Конечно то, как решился вопрос о титуле, было сделано неправильно. Есть четкие правила использования автомобиля безопасности, и они не были соблюдены. К тому моменту Льюис проводил отличную гонку, и все складывалось для него хорошо. Но это решение сыграло полностью против Хэмилтона, изменило итог гонки и чемпионата.

Однако мне не кажется, что имела место какая-то манипуляция. Мне кажется, дирекция гонки просто не хотела, чтобы судьба титула решилась финишем позади машины безопасности. Есть четкие правила, которые не были соблюдены.

Льюис должен был выиграть, однако я хочу напомнить, что титул выигрывается или проигрывается не на последнем круге. Надо помнить, что в первой части сезона Mercedes выступала недостаточно хорошо и не смогла создать достаточный задел относительно Red Bull, чтобы уверенно одержать победу».

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