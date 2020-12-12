Пилот Mercedes призвал судить о Мазепине по скорости

Спорные поступки Никиты Мазепина не должны отвлекать внимание публики от способностей российского гонщика. Такую точку зрения в интервью голландскому телеканалу Ziggo Sport изложил Ник де Врис – год назад этот пилот стал чемпионом Формулы 2, выступая за одну команду с Мазепиным.

«У него сложилась определенная репутация – но он определенно способен кое-что продемонстрировать в Формуле 1, – в частности сказал голландец. – В этом году он выиграл две гонки – даже три, если вспомнить, что одной победы его лишили. А это, между прочим, больше чем Мик Шумахер, ставший чемпионом. Да и в квалификациях он показал себя не хуже, а то и лучше Мика».

Сейчас де Врис выступает в Формуле Е в составе заводской команды Mercedes – а на следующей неделе в составе немецкой команды примет участие в тестах Формулы 1 в Абу-Даби. Некоторые источники утверждали, что Mercedes рассматривал вариант приглашения на эти заезды Мазепина. Напомним, что в прошлом году россиянин уже управлял чемпионской машиной на тестах в Барселоне и даже показал лучшее время в один из дней – а также провел целую серию частных тестов на разных трассах на болиде двухлетней давности.

Многие допускают, что Mercedes отказался от идеи привлечения Мазепина из-за всплывшего на этой неделе в сети скандального видео с участием российского пилота. Однако вариант пригласить на тесты гонщика, который в следующем году будет выступать за команду-клиента Ferrari, изначально выглядит для немецкого коллектива не самым логичным.

Тем временем де Врис сообщил, что сам он получил приглашение на тесты в Абу-Даби достаточно давно: «Я знал об этом с конца октября – так что, пришлось держать это в секрете полтора месяца. Мне предстоит управлять машиной Хэмилтона, но туда будет установлено сиденье, сделанное для Боттаса. В ложементе под Льюиса я просто тону – поэтому проще взять сиденье Валттери и сделать его более удобным с помощью дополнительных подушек».

Вторым автомобилем Mercedes на тестах будет управлять Стоффель Вандорн. Он получил такую возможность благодаря недавнему решению FIA допустить к заездам тех, кто не принимал участие в гонках Формулы 1 в этом году (ранее предполагалось, что команды будут тестироваться с привлечением молодых гонщиков, на счету которых не более двух Гран При). Таким образом, в конце октября Mercedes не мог планировать участие в тестах Вандорна, который провел в чемпионате мира два сезона. И в теории можно представить, что Mercedes рассматривал вариант участия Мазепина – как пилота, уже имеющего опыт работы с командой и знакомого с использующимися ей процедурами.