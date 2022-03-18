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Формула 1 Новости

Пилот медицинской машины пропустит сезон Ф1 из-за отказа от вакцины

Алан ван дер Мерве не хотел вакцинироваться от COVID-19 еще в прошлом году – и сейчас не поменял своего решения

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Пилот медицинской машины пропустит сезон Ф1 из-за отказа от вакцины
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Алан ван дер Мерве, уже бывший член экипажа медицинского автомобиля Формулы 1, пропустит новый сезон чемпионата. Как сообщает издание RacingNews365, ван дер Мерве отказался ставить вакцину от коронавируса, являющуюся обязательной для всех сотрудников серии, – а значит, водитель не выполнил новый протокол FIA, без соблюдения которого работники не допускаются к исполнению своих обязанностей. Во время предстоящего Гран При Бахрейна место ван дер Мерве займет пилот сейфти-кара Формулы Е Бруно Коррейя.

Напомним, что ван дер Мерве пропускал этапы еще по ходу прошлого сезона Ф1, причем по той же причине.  

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