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Формула 1 Новости

Пилот медицинской машины Ф1 пропустит финальные Гран При

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Алан ван дер Мерве не приедет на несколько этапов, так как решил не делать прививку от коронавируса

Пилот медицинской машины Ф1 пропустит финальные Гран При

У водителя Яна Робертса, главврача Ф1, уже находили COVID-19 прошлым летом. Но его анализ в преддверии Гран При Турции вновь оказался положительным. Это не позволило всему экипажу медицинской машины приехать в Стамбул.

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После этого 41-летний ван дер Мерве написал в социальных сетях, что не стал делать прививку от коронавируса по личным причинам. В настоящее время вакцинация является обязательным условием въезда в Катар и Саудовскую Аравию, также правила требуют ее наличия для попадания в паддок «Яс-Марины».

Эти ограничения сделали для южноафриканского водителя невозможным работу на трех указанных Гран При. 

Алан рассказал, почему не стал делать прививку: «В Швейцарии (а я наполовину швейцарец) и других развитых странах перенесенное заболевание приравнивается к вакцине. 

Я верю этим странам, хотя и уважаю более строгие ограничения в других государствах, потому не езжу туда»

Он добавил: «Я прекрасно понимаю, что мой выбор может сказаться на работе или свободе перемещений. Но из того, что я поставил свое собственное здоровье выше удобства, вовсе не следует, что я эгоист. Просто всем хочется оставаться здоровыми».

Правила, действующие в Катаре и Саудовской Аравии, не позволят въехать туда и ряду сотрудников команд. В руководстве Ф1 уже подтвердили, что не станут просить каких-то исключений, уважая местные правила. 

Так как анализ доктора Робертса тоже оказался положительным – причем независимо от ван дер Мерве, так как они не общались после Гран При России в Сочи – на турецком этапе экипаж медицинской машины составили врач Бруно Франческини и водитель Бруно Коррея.

В FIA были готовы к возможным сложностям и заранее подготовили замену на случай негативного сценария.

О том, приедут ли ван дер Мерве и доктор Робертс на предстоящий 22-24 октября Гран При США, а также гонки в Мексике и Бразилии, информации пока нет.

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