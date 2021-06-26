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Формула 1 Новости

Пилот, которому ампутировали ноги, заболел коронавирусом

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Здоровье Билли Монгера вновь пострадало

Пилот, которому ампутировали ноги, заболел коронавирусом

Британский телеэксперт Билли Монгер сдал положительный тест на коронавирус. Он был отстранен от освещения Гран При Штирии Формулы 1 на канале Channel 4. На изоляцию также пришлось уйти его коллегам, сообщает Whisper.

Сам Монгер написал в твиттере, что был протестирован уже после приезда в Австрию.

Ранее Монгер выступал в младших гоночных сериях. В апреле 2017 года он попал в тяжелую аварию в Формуле 4. В ее результате, гонщику ампутировали обе ноги. 

Это не помешало гонщику в 2018 году перейти в британскую Формулу 3 и стать там шестым по итогам сезона. В 2019 году он выступал в Евроформуле, где одержал свою единственную победу в гонках на формульных болидах. 

С 2020 года Монгер не выступал полноценно ни в одной серии.

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