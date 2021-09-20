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Формула 1 Новости

Пилот, которого боится Алонсо. Версия самого Фернандо

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Двукратный чемпион мира не хочет быть напарником только одного гонщика во всей Ф1

Пилот, которого боится Алонсо. Версия самого Фернандо

За свою карьеру Фернандо Алонсо выступал в одних командах с Льюисом Хэмилтоном, Дженсоном Баттоном и Фелипе Массой. Чаще всего испанец выходил победителем во внутренних дуэлях и многие эксперты числят его среди лучших пилотов в истории Ф1.

Вернувшись в чемпионат после двухлетней паузы, Алонсо почти сразу стал обыгрывать своего молодого напарника Эстебана Окона. Но испанский ветеран нашел в паддоке пилота, перед которым испытывает опасения – лидера чемпионата Макса Ферстаппена.

«Его прогресс явно виден, – цитирует Алонсо Racing News 365. – Он и в ранние годы выступал на высоком уровне, но бывал слишком агрессивен, провоцировал аварии. Теперь он созрел и в сочетании с его природной скоростью это сделало его пилотом, которого трудно победить.

Думаю, Макс сейчас на пике. Я считаю его лучшим пилотом в Ф1 прямо сейчас и единственным, с которым я не хотел бы сразиться [в одной команде]. 

Мне кажется, мало кто мог бы прийти в Red Bull и победить там Макса, даже не учитывая его опыт в работе с этой командой. Пожалуй, вне Red Bull шансы были бы повыше».

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