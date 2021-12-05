Пилот Формулы Е посмеялся над «замешательством» Хэма и Вольфа

Тото Вольф объяснил странное столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на 38-м круге Гран При Саудовской Аравии «замешательством» британского пилота на фоне не очень понятных действий соперника. Похожим образом ситуацию прокомментировал и сам семикратный чемпион мира.

Однако далеко не все – включая профессиональных гонщиков – поверили разъяснениям представителей Mercedes. Среди скептиков оказался Оливер Роуленд – соперник пилотов немецкой марки в Формуле Е (где британец в последние годы выступал за команду Nissan e.Dams, а в следующем сезоне будет представлять коллектив Mahindra).

«Полное замешательство! – иронично написал Роуленд в своем твитер-аккаунте. – Ты сражаешься за титул – и в этот момент пилот перед тобой замедляется на прямой, сбрасывая 4 передачи вниз… И что делаешь ты? Делаешь то же самое! Ведь ты так сконфужен. На самом деле все было просто – Льюис не хотел обгонять Макса, так как тот почти сразу же мог вернуть позицию с помощью DRS».

При этом в целом гонка в Джидде очень понравилась пилоту электрического чемпионата: «Это была самая яркая гонка из тех, что я видел в Формуле 1. Оба пилота играли на грани и за гранью правид. Но лучше так, чем если бы все смирно ехали за лидером и ни у кого не хватило бы смелости пойти на обгон».