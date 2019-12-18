Пилот Ferrari Шарль Леклер посетит шоу Autosport International

Монегаск ворвался в число лидеров Формулы 1 в 2019 году, завоевав больше поул-позиций за сезон, чем любой другой пилот. Он также вошел в историю Ferrari, став всего десятым ее пилотом, которому удалось выиграть домашний для команды Гран При Италии.

Он станет первым действующим пилотом Скудерии, который посетит главное автоспортивное шоу Европы, когда встретиться с фанатами в последний день фестиваля в Национальном выставочном центре в Бирмингеме.

Фанаты автоспорта также получат редкий шанс задать Шарлю свои вопросы, так как один из главных талантов Ф1 примет участие в сессии Q&A на сцене.

Помимо побед и поулов Леклер поучаствовал в двух самых обсуждаемых моментах сезона – борьбе колесо в колесо с Максом Ферстаппеном в Сильверстоуне и сражении за победу с Льюисом Хэмилтоном в Монце.

Слайдер Список Sign of Charles Leclerc, Ferrari 1 / 4 Фотограф: Эрик Юниус Charles Leclerc, Ferrari SF90 2 / 4 Фотограф: Эрик Юниус Charles Leclerc, Ferrari SF90 3 / 4 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, on the podium with his trophy 4 / 4 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Стремительное восхождение на вершину автоспорта сделало Леклера мировой суперзвездой, частью великолепного нового поколения пилотов. В автоспортивном сообществе превозносят успех 22-летнего гонщика, также, как его привлечение в спорт новых поколений болельщиков.

«Я рад поучаствовать в Autosport International и встретиться с британскими фанатами, – сказал Леклер. – Я ценю их страсть к автоспорту и Формуле 1 в частности. Это будет прекрасная возможность почувствовать энтузиазм и любовь, которые мы обычно испытываем во время гонок. Не могу дождаться поездки в Бирмингим, чтобы почувствовать исключительную британскую атмосферу автоспорта».

«Фанаты всегда рады увидеть одну из главных звезд Ф1 вблизи, – добавил президент Motorsport Networks Джеймс Аллен. – Я несколько лет знаком с Шарлем и он мне сразу понравился. Он отличный человек, у него зрелый гоночный интеллект в сочетании с поразительной скоростью. Нет никаких сомнений, что у него есть все необходимое для борьбы за звание чемпиона мира в 2020 году. Могли ли мы лучше отметить 70-летие Формулы 1 и Autosport?»

Леклер перешел в Ferrari в 2019 году после примечательного дебютного сезона в Alfa Romeo Sauber в 2018-м. Монегаск быстро стал любимчиком фанатов, завоевал две победы и принес дестяь подиумов Скудерии.

Помимо успехов в гонках, Леклер завоевал семь поулов, больше, чем кто-либо в 2019 году, включая шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Ранее Шарль становился чемпионом в GP3 и Формуле 2.

Autosport International – событие, обязательное к посещению как для фанатов автоспорта, так и для работников индустрии. Оно будет состоять из двух дней, предназначенных для сделок, и еще двух публичных дней.

Посетители смогут вблизи рассмотреть культовые машины из разных серий от картинга до Формулы 1. Тысячи зрителей придут, чтобы оценить сочетание машин, звезд и развлечений, которые нельзя пропустить.

Чтобы встретиться с Леклером и многими другими звездами автоспорта, приобретайте билеты на Autosport International ЗДЕСЬ.