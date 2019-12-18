Пилот Ferrari Шарль Леклер посетит шоу Autosport International
Гонщик Ferrari Шарль Леклер станет звездным гостем Autosport International Show 12 января 2020 года, когда Autosport будет отмечать свое 70-летие.
Монегаск ворвался в число лидеров Формулы 1 в 2019 году, завоевав больше поул-позиций за сезон, чем любой другой пилот. Он также вошел в историю Ferrari, став всего десятым ее пилотом, которому удалось выиграть домашний для команды Гран При Италии.
Он станет первым действующим пилотом Скудерии, который посетит главное автоспортивное шоу Европы, когда встретиться с фанатами в последний день фестиваля в Национальном выставочном центре в Бирмингеме.
Фанаты автоспорта также получат редкий шанс задать Шарлю свои вопросы, так как один из главных талантов Ф1 примет участие в сессии Q&A на сцене.
Помимо побед и поулов Леклер поучаствовал в двух самых обсуждаемых моментах сезона – борьбе колесо в колесо с Максом Ферстаппеном в Сильверстоуне и сражении за победу с Льюисом Хэмилтоном в Монце.
Sign of Charles Leclerc, Ferrari
Фотограф: Эрик Юниус
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Фотограф: Эрик Юниус
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, on the podium with his trophy
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Стремительное восхождение на вершину автоспорта сделало Леклера мировой суперзвездой, частью великолепного нового поколения пилотов. В автоспортивном сообществе превозносят успех 22-летнего гонщика, также, как его привлечение в спорт новых поколений болельщиков.
«Я рад поучаствовать в Autosport International и встретиться с британскими фанатами, – сказал Леклер. – Я ценю их страсть к автоспорту и Формуле 1 в частности. Это будет прекрасная возможность почувствовать энтузиазм и любовь, которые мы обычно испытываем во время гонок. Не могу дождаться поездки в Бирмингим, чтобы почувствовать исключительную британскую атмосферу автоспорта».
«Фанаты всегда рады увидеть одну из главных звезд Ф1 вблизи, – добавил президент Motorsport Networks Джеймс Аллен. – Я несколько лет знаком с Шарлем и он мне сразу понравился. Он отличный человек, у него зрелый гоночный интеллект в сочетании с поразительной скоростью. Нет никаких сомнений, что у него есть все необходимое для борьбы за звание чемпиона мира в 2020 году. Могли ли мы лучше отметить 70-летие Формулы 1 и Autosport?»
Леклер перешел в Ferrari в 2019 году после примечательного дебютного сезона в Alfa Romeo Sauber в 2018-м. Монегаск быстро стал любимчиком фанатов, завоевал две победы и принес дестяь подиумов Скудерии.
Помимо успехов в гонках, Леклер завоевал семь поулов, больше, чем кто-либо в 2019 году, включая шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Ранее Шарль становился чемпионом в GP3 и Формуле 2.
Autosport International – событие, обязательное к посещению как для фанатов автоспорта, так и для работников индустрии. Оно будет состоять из двух дней, предназначенных для сделок, и еще двух публичных дней.
Посетители смогут вблизи рассмотреть культовые машины из разных серий от картинга до Формулы 1. Тысячи зрителей придут, чтобы оценить сочетание машин, звезд и развлечений, которые нельзя пропустить.
Чтобы встретиться с Леклером и многими другими звездами автоспорта, приобретайте билеты на Autosport International ЗДЕСЬ.
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
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Пилот Ferrari Шарль Леклер посетит шоу Autosport International
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