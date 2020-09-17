Пилот Ф2 выступил против приглашения Алонсо на молодежные тесты

В 2021 году в Формулу 1 вернется двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. 39-летний пилот пропустил два сезона, прежде чем подписать двухлетний контракт с Renault.

Чтобы помочь испанцу подготовиться к возвращению, французская команда решила попробовать добиться разрешения пригласить его на тесты молодых пилотов. Они пройдут в Абу-Даби в конце года. Однако такая затея не у всех встретила одобрение.

Пилот Формулы 2 Луи Делетраз считает, что приглашать на тесты для юниоров ветерана не стоит: «В тестах молодых пилотов должны участвовать молодые пилоты. Разве не в этом их смысл?»

Сам 23-летний Делетраз ранее был членом молодежной программы Renault, а в 2018 году работал на тестах Pirelli за Haas. Сезон-2019 он провел в качестве пилота симулятора американской команды.