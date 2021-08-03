Пилот Ф2 Пуршер проведет тесты с Alfa Romeo

Тео Пуршер входит в Академию Sauber, которая напрямую связана с Alfa Romeo. В среду 17-летний гонщик сможет впервые поработать на технике Ф1 – это будет машина 2019 года, адаптированная для тестов 18-дюймовых шин.

В мае дебютант нынешнего сезона Формулы 2 Пуршер смог заявить о себе, выиграв гонку в Монако. Авария на Бакинском этапе закончилась для Тео переломом руки и пропуском двух гонок, однако из-за больших пауз в календаре он восстановился уже к следующему этапую Сейчас пилот ART идет шестым в общем зачете молодежной серии.

Как рассказал глава Alfa Romeo Фредерик Вассер, о полноценных выступлениях в Ф1 гонщику думать пока рано.

«У нас контракт с Тео, но я совершенно не хочу спешить, – объяснил он. – Важно помнить, что ему всего 17 лет (в августе гонщику исполнится 18 – прим.ред.)

Прежде всего он должен заниматься своим делом в Ф2, а все остальное можно обсудить позже. В этом году я впечатлен его выступлениями, но то же самое было и в прошлом».

В сезоне-2020 Пуршер стартовал в Формуле 3, где проиграл только Оскару Пиастри. До этого он был чемпионом немецкой Ф4.

«В следующем году ему будет еще слишком рано [переходить в Ф1], – продолжил Вассер. – Пока он провел не так много гонок в Ф2, а если вы вспомните, в последнее время пилоты завоевывали титул или добивались хороших результатов прежде всего благодаря выступлениям во второй половине чемпионата.

В 17 лет у него даже нет водительских прав, мы должны дать ему больше времени. Мы не торопимся, но я считаю, что он очень хорош».

В сезоне Формулы 2 участникам осталось провести еще четыре уик-энда. Ближайший состоится в Монце, следующий – в рамках Гран При России на «Сочи Автодроме».