Пилот DTM: Леклер не смог бы выиграть у кибергонщиков
Филипп Энг, сам увлекающийся виртуальными заездами, считает, что недавнюю победу пилота Ferrari в виртуальном Гран При не стоит переоценивать
В прошлое воскресенье Шарль Леклер впервые принял участие в кибергонке, которая прошла под эгидой организаторов чемпионата мира – и выиграл заезд за явным преимуществом. На днях успех монегаска прокомментировал Филипп Энг. Пилот DTM, регулярно участвующий в виртуальных заездах, считает, что на руку монегаску сыграл состав участников – действующие и бывшие пилоты Ф1, пилоты младших формул и приглашенные знаменитости.
«Никто не спорит, что Шарль чрезвычайно талантлив, – пояснил Энг. – Но, думаю, что ни у него, ни у другого гонщика Ф1 не было шансов в сражении с опытным киберспортсменом».
Читайте также:
В воскресенье наряду с заездом, где одержал победу Леклер, состоялась и т.н. выставочная гонка – в ней принимали участие киберспортсмены в борьбе за места на старте следующего виртуального Гран При. Энг наблюдал за происходящим и остался весьма впечатлен увиденным.
«Я сам часто стартую в таких гонках – но в воскресенье у меня тоже не было бы шансов против этих монстров. Они бы меня легко уделали и в квалификации, и на длинной дистанции. Они невероятно сконцентрированы, действуют очень точно и не допускают ошибок. Просто роботы какие-то!»
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|DTM , Формула 1 , eSports
|Пилоты
|Филипп Энг , Шарль Леклер
|Автор
|Норман Фишер
Пилот DTM: Леклер не смог бы выиграть у кибергонщиков
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты