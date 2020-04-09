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Формула 1 / Новость

Пилот DTM: Леклер не смог бы выиграть у кибергонщиков

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Пилот DTM: Леклер не смог бы выиграть у кибергонщиков
Автор:
, редактор Motorsport-Total
9 апр. 2020 г., 03:40

Филипп Энг, сам увлекающийся виртуальными заездами, считает, что недавнюю победу пилота Ferrari в виртуальном Гран При не стоит переоценивать

В прошлое воскресенье Шарль Леклер впервые принял участие в кибергонке, которая прошла под эгидой организаторов чемпионата мира – и выиграл заезд за явным преимуществом. На днях успех монегаска прокомментировал Филипп Энг. Пилот DTM, регулярно участвующий в виртуальных заездах, считает, что на руку монегаску сыграл состав участников – действующие и бывшие пилоты Ф1, пилоты младших формул и приглашенные знаменитости.

«Никто не спорит, что Шарль чрезвычайно талантлив, – пояснил Энг. – Но, думаю, что ни у него, ни у другого гонщика Ф1 не было шансов в сражении с опытным киберспортсменом».

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В воскресенье наряду с заездом, где одержал победу Леклер, состоялась и т.н. выставочная гонка – в ней принимали участие киберспортсмены в борьбе за места на старте следующего виртуального Гран При. Энг наблюдал за происходящим и остался весьма впечатлен увиденным.

«Я сам часто стартую в таких гонках – но в воскресенье у меня тоже не было бы шансов против этих монстров. Они бы меня легко уделали и в квалификации, и на длинной дистанции. Они невероятно сконцентрированы, действуют очень точно и не допускают ошибок. Просто роботы какие-то!»

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Об этой статье

Серия DTM , Формула 1 , eSports
Пилоты Филипп Энг , Шарль Леклер
Автор Норман Фишер

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