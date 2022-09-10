«Пил кофе в паддок-клубе». Де Врис об удивительной субботе в Монце
Всего за несколько часов голландец прошел путь от «скамейки запасных» до восьмого места на стартовой решетке дебютного Гран При
Ранним субботним утром на Гран При Италии Ник де Врис даже не предполагал, какой круговорот событий его ждет. Алекса Элбона увезли в больницу с аппендицитом, Williams потребовалась замена – и голландец получил возможность сесть за руль.
Свой шанс пилот использовал как нельзя лучше: в квалификации он проехал быстрее партнера по команде Николя Латифи (опередив того на критически важные 0,02 секунды в споре за 15-е место в первом сегменте), показал 13-й результат, а из-за множества штрафов оказался на решетке восьмым.
«Это было тихое раннее утро, я пил кофе в Паддок-клубе, – рассказал Ник о своем дне по просьбе Motorsport.com. – Формула 3 награждала своих пилотов, а я потягивал капучино. И тут мне позвонил [главный гоночный инженер Mercedes] Джеймс Воулс и попросил быстро подойти к ним в команду. Было слышно, что он очень доволен.
Я пришел к ним [и узнал про операцию Элбона], но решил не радоваться раньше времени. А потом отправился в Williams. Только по ходу брифинга перед тренировкой стало окончательно ясно, что мне предстоит пилотировать машину по ходу оставшейся части уик-энда».».
Он продолжил: «Все это произошло всего за полтора часа до старта заездов, мне пришлось оперативно перестраивать все в голове».
Ник де Врис, Williams FW44
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Де Врис начал уик-энд в Монце за рулем Aston Martin. По его словам, это дополнительно усложнило адаптацию к Williams и привело к осечке в квалификации.
«Да, было непросто, – сказал он. – Единственное, что расстроило меня сегодня – в квалификации я не показал всего, на что способна машина. В первом сегменте мой круг был достаточно хорош, чтобы пройти в финал. Но во втором мне не удалось проехать столь же здорово. Но было бы сложно ожидать чего-то другого, когда все произошло так быстро.
Я задел в кокпите регулятор тормозного баланса, из-за чего усилие на задних колесах выросло. Это привело к их блокировке перед четвертым поворотом, и мой круг оказался испорчен. В любом случае, я вышел во второй сегмент, сражался там и, думаю, неплохо справился с работой, учитывая все обстоятельства».
Говоря о том, на что он рассчитывает в гонке, 27-летний голландец сказал: «Думая о ней, я широко улыбаюсь. Сейчас нам надо хорошо поработать и подготовиться. Надеюсь, получится хорошо стартовать и успешно проехать первые круги. Потом нужно будет поймать ритм.
Пока у меня нет ни малейшего понятия, как это будет. Я вообще не отрабатывал длинные серии кругов. Ну а если совсем помечтать – может, получится заработать очко».
Ник также пожелал Алексу Элбону скорейшего восстановления и возвращения за руль. Сам де Врис едва ли получит в этом году еще один шанс – сезон Ф1 продолжится через три недели в Сингапуре, этого времени вполне достаточно, чтобы справиться с последствиями удаления аппендикса.
Дополнительная информация: Адам Купер
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