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Формула 1 / Гран При Италии Новость

«Пил кофе в паддок-клубе». Де Врис об удивительной субботе в Монце

Всего за несколько часов голландец прошел путь от «скамейки запасных» до восьмого места на стартовой решетке дебютного Гран При

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Пил кофе в паддок-клубе». Де Врис об удивительной субботе в Монце
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Ранним субботним утром на Гран При Италии Ник де Врис даже не предполагал, какой круговорот событий его ждет. Алекса Элбона увезли в больницу с аппендицитом, Williams потребовалась замена – и голландец получил возможность сесть за руль

Свой шанс пилот использовал как нельзя лучше: в квалификации он проехал быстрее партнера по команде Николя Латифи (опередив того на критически важные 0,02 секунды в споре за 15-е место в первом сегменте), показал 13-й результат, а из-за множества штрафов оказался на решетке восьмым. 

«Это было тихое раннее утро, я пил кофе в Паддок-клубе, – рассказал Ник о своем дне по просьбе Motorsport.com. – Формула 3 награждала своих пилотов, а я потягивал капучино. И тут мне позвонил [главный гоночный инженер Mercedes] Джеймс Воулс и попросил быстро подойти к ним в команду. Было слышно, что он очень доволен. 

Я пришел к ним [и узнал про операцию Элбона], но решил не радоваться раньше времени. А потом отправился в Williams. Только по ходу брифинга перед тренировкой стало окончательно ясно, что мне предстоит пилотировать машину по ходу оставшейся части уик-энда».».

Он продолжил: «Все это произошло всего за полтора часа до старта заездов, мне пришлось оперативно перестраивать все в голове». 

Ник де Врис, Williams FW44

Ник де Врис, Williams FW44

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Ник также пожелал Алексу Элбону скорейшего восстановления и возвращения за руль. Сам де Врис едва ли получит в этом году еще один шанс – сезон Ф1 продолжится через три недели в Сингапуре, этого времени вполне достаточно, чтобы справиться с последствиями удаления аппендикса. 

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