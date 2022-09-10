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Ранним субботним утром на Гран При Италии Ник де Врис даже не предполагал, какой круговорот событий его ждет. Алекса Элбона увезли в больницу с аппендицитом, Williams потребовалась замена – и голландец получил возможность сесть за руль.

Свой шанс пилот использовал как нельзя лучше: в квалификации он проехал быстрее партнера по команде Николя Латифи (опередив того на критически важные 0,02 секунды в споре за 15-е место в первом сегменте), показал 13-й результат, а из-за множества штрафов оказался на решетке восьмым.

«Это было тихое раннее утро, я пил кофе в Паддок-клубе, – рассказал Ник о своем дне по просьбе Motorsport.com. – Формула 3 награждала своих пилотов, а я потягивал капучино. И тут мне позвонил [главный гоночный инженер Mercedes] Джеймс Воулс и попросил быстро подойти к ним в команду. Было слышно, что он очень доволен.

Я пришел к ним [и узнал про операцию Элбона], но решил не радоваться раньше времени. А потом отправился в Williams. Только по ходу брифинга перед тренировкой стало окончательно ясно, что мне предстоит пилотировать машину по ходу оставшейся части уик-энда».».

Он продолжил: «Все это произошло всего за полтора часа до старта заездов, мне пришлось оперативно перестраивать все в голове».

Ник де Врис, Williams FW44 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Де Врис начал уик-энд в Монце за рулем Aston Martin. По его словам, это дополнительно усложнило адаптацию к Williams и привело к осечке в квалификации.

«Да, было непросто, – сказал он. – Единственное, что расстроило меня сегодня – в квалификации я не показал всего, на что способна машина. В первом сегменте мой круг был достаточно хорош, чтобы пройти в финал. Но во втором мне не удалось проехать столь же здорово. Но было бы сложно ожидать чего-то другого, когда все произошло так быстро.

Я задел в кокпите регулятор тормозного баланса, из-за чего усилие на задних колесах выросло. Это привело к их блокировке перед четвертым поворотом, и мой круг оказался испорчен. В любом случае, я вышел во второй сегмент, сражался там и, думаю, неплохо справился с работой, учитывая все обстоятельства».

Говоря о том, на что он рассчитывает в гонке, 27-летний голландец сказал: «Думая о ней, я широко улыбаюсь. Сейчас нам надо хорошо поработать и подготовиться. Надеюсь, получится хорошо стартовать и успешно проехать первые круги. Потом нужно будет поймать ритм.

Пока у меня нет ни малейшего понятия, как это будет. Я вообще не отрабатывал длинные серии кругов. Ну а если совсем помечтать – может, получится заработать очко».

Ник также пожелал Алексу Элбону скорейшего восстановления и возвращения за руль. Сам де Врис едва ли получит в этом году еще один шанс – сезон Ф1 продолжится через три недели в Сингапуре, этого времени вполне достаточно, чтобы справиться с последствиями удаления аппендикса.

Дополнительная информация: Адам Купер

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