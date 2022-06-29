Пике отказался быть расистом. Вот его слова целиком

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Вчера в Формуле 1 разразился сильный скандал по поводу слов трехкратного чемпиона, бразильского гонщика Нельсона Пике, сказанных им в отношении Льюиса Хэмилтона. Интервью было сделано еще прошлой осенью, однако только вчера получило широкое распространение в англоязычном сегменте интернета.

Важно отметить, что Пике говорил на своем родном языке: португальском, причем именно на бразильской разновидности этого языка, которая имеет свои небольшие особенности. И Хэмилтона он назвал словом на букву «н», которое созвучно с тем, каким англоязычные плантаторы уничижительно называли выходцев из Африки в эпоху рабства, а позже принятым среди англоязычных расистов в качестве оскорбительного.

Само слово при этом, вероятно, попало в английский из романской группы индоевропейских языков, к которым относятся, например, португальский, испанский или французский. Там оно изначально означает не более, чем прилагательное «черный». В употребленной Пике форме слово переводится с португальского через Google Translate как «молодой чернокожий парень».

Сегодня Нельсон Пике опубликовал официальное сообщение по поводу инцидента в котором принес официальное извинение Хэмилтону, но настаивает на том, что не хотел сказать ничего расистского, а виной всему неверный перевод с португальского. Вот слова трехкратного чемпиона:

«Я бы хотел прояснить все то, о чем пишут в последние дни по поводу моего прошлогоднего интервью.

То, что я произнес, было понято нездоровым образом, и я говорю об этом не ради защиты своего имени. Я хочу лишь дать понять, что слово на букву «н» с давних пор исторически в бразильской версии португальского языка означает «парень» или «человек», и никогда не носило негативного значения.

Я бы никогда не использовал слова на букву «н» в том значении, которым оно обладает в некоторых других языках. И я категорически отрицаю, что употребил это слово потому, что пилот, о котором я говорил, обладает определенным цветом кожи.

При этом я приношу извинения всем, кого это могло задеть, включая Льюиса, которого считаю великолепным пилотом. Это просто неверный перевод с португальского, который разошелся в некоторых СМИ и в соцсетях. Я считаю, что дискриминация по любому признаку недопустима ни в Формуле 1, ни в обществе вообще и рад пояснить свою позицию».

Отметим, что в бразильской редакции Motorsport.com наши коллеги настаивают, что употребленное Пике португальское слово все же носит и расистских характер тоже.

Журналист Motorsport.com оторвался от провода и поехал смотреть гонки. Но не остался без энергии: розетку теперь можно взять с собой!