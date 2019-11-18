Пике не посоветовал, да Хэмилтон помог. Почему очко в Бразилии не развеяло тучи над Квятом

Четверг: продление контракта с привкусом разочарования

Перед Гран При Бразилии Red Bull объявила составы обеих своих команд на следующий сезон. Сюрприза не произошло: Хельмут Марко и все остальные решили ничего не менять, оставив Алекса Элбона в Red Bull, а Даниила Квята и Пьера Гасли – в Toro Rosso.

В общем-то, Марко еще в сентябре говорил, что в роли напарника для Макса Ферстаппена видит кого-то из пары Гасли-Элбон – да и результаты Квята по осени, мягко говоря, не впечатляли. Однако слова того же Марко в Мексике о том, что Даниил по-прежнему борется за место в старшей команде, давали некоторую надежду.

Впрочем, сам Квят не выглядел разочарованным. «Я знал, что останусь в Формуле 1, уже давно. Финальное подтверждение было несколько дней назад, но сюрпризом для меня не стало. Так или иначе, всегда приятно знать, что будет дальше. Я благодарен Red Bull за эту возможность», – сказал россиянин, едва приехав в Сан-Паулу.

Фото: Motorsport.com / Japan

Пятница: вода и огонь

Утренняя тренировка, прошедшая под дождем, показала, что у Toro Rosso и на бразильском этапе есть неплохой темп. Конечно, на результатах Гасли и Квята положительно сказалось то, что Хэмилтон и Ферстаппен вообще не проехали быстрых кругов. Но француз остался бы в топ-10 в любом случае. Квят же уступил партнеру одну позицию и 0,174 секунды.

А вот после обеда у Даниила никак не получалось даже просто держаться на трассе: сначала россиянин допустил разворот, а позже – прилетел в отбойник. Сам Даниил не смог назвать причину аварии: «Что-то сломалось в машине. Я не знаю, что именно. Но машина стала неуправляемой и отключилась. Вот и все. Нам надо провести расследование, но я не думаю, что это что-то серьезное. Просто что-то заблокировалось сзади, и из-за этого я потерял контроль над машиной. Все выключилось сразу».

А после того, как что-то заблокировалось, машина еще и загорелась!

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Под конец тренировки механические проблемы случились и у Пьера Гасли – и в официальном твиттере Ф1 все эти события вместе окрестили «торпедным временем Toro Rosso».

Что до результатов, то во второй практике Квят вновь оказался позади Гасли: 14-е время против 12-го, хотя разница составила меньше одной десятой. Даниила результат не расстроил: «Я думаю, первая тренировка вышла интересной, хоть происходило не так и много всего. Затем во второй нам пришлось наверстывать упущенное. Похоже, что остаток уик-энда пройдет на сухой трассе – так что это была важная сессия. Нам удалось проехать настолько много кругов, насколько возможно – как с полными баками, так и с пустыми.

Думаю, у нас достаточно данных, чтобы у инженеров сложилось полное понимание о происходящем перед завтрашними сессиями. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы прибавить».

Суббота: проваленная квалификация и подробности о Пенелопе

Бразилия для Квята – теперь не чужая страна, ведь отсюда родом его спутница и мать его ребенка Келли Пике. В субботу дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона поделилась подробностями о рождении дочери Пенелопы и знакомстве Даниила со своим легендарным почти-тестем.

«Я не очень хорошо помню, как они встретились в первый раз, – сказала она. – Но конечно, Даниил был взволнован перед знакомством с легендой спорта, которым занимается сам. Все прошло здорово. Мой отец – такой человек, что со всеми общается одинаково, он открыт. Раньше Даниил знал его только по записям в интернете, но теперь они хорошо ладят. Они не так много общались, чтобы говорить о гонках. Плюс мой отец любит шутить – и чтобы начать обсуждать с ним что-то серьезное, нужно время».

Утром в субботу Квят показал лучший темп за весь уик-энд – на третьей тренировке он стал «лучшим из остальных», при этом уступив Валттери Боттасу менее четверти секунды. К сожалению, сохранить этот темп в квалификации не получилось.

Поначалу первый сегмент казался для пилотов Toro Rosso легкой прогулкой. Тем более, что Гасли уверенно шел в топ-10. Однако первая попытка в исполнении Квята прошла не особо здорово, и Даниил оказался в зоне риска. Постепенно улучшения от Райкконена, Хюлькенберга и пилотов Alfa Romeo поставили россиянина за грань прохода в Q2. А когда наступил решающий момент, сам Квят не смог улучшить свое время и остался 16-м. Объяснить такой результат гонщик не смог: «Я немного озадачен потерей темпа в квалификации, – сказал он журналистам после квалификации. – В третьей тренировке я был доволен машиной, но потом что-то пошло не так в квалификации.

Я допустил пару ошибок, потому что я не был доволен балансом. Что-то поменялось, но... при этом мы сами почти ничего не меняли. Так что я не понимаю, что именно произошло».

Особенно обидным такой результат был на фоне шикарного выступления Гасли: француз с легкостью прошел не только во второй, но и в третий сегмент, а затем воспользовался проблемами McLaren и выбил себе место сразу за спинами пилотов топ-команд. Которое благодаря штрафу Леклера превратилось в позицию на третьем ряд стартовой решетки. Что на фоне восьмого ряда Квята смотрелось более чем впечатляюще.

Но несмотря на неудачу, Даниил не терял оптимизма: «Завтра все еще может сложиться хорошо. Потому что гонка – завтра. Конечно, я бы хотел стартовать повыше, но порой надо прорываться. Я постараюсь отыграться завтра».

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Воскресенье: успешный рестарт и подарок от Хэмилтона

Старт гонки Квят провел традиционно неважно – проиграл пару позиций. На втором круге россиянин практически достиг дна: позади остались только гонщики Williams.

Даниил был одним из немногих, кто начал заезд на шинах Medium – но в целом по ходу гонки он избегал экзотических тактических решений. Он не пытался проехать гонку с одним пит-стопом как Сайнс и не стал проводить дополнительный пит-стоп под сэйфти-каром. В результате заезд для Квята состоял из трех отрезков примерно равной длины: после первой трети гонки пилот Toro Rosso переобулся в мягкие покрышки – и использовал их до финиша.

По ходу первой волны пит-стопов Даниил отыграл два места – позади оказались оттянувшие свой заезд в боксы Хюлькенберг и Стролл. Это позволило Квяту закрепиться на 14-м месте. Тут же представилась возможность подняться повыше: перед Даниилом, недавно получившим свежие мягкие шины, оказался Ландо Норрис, только что получивший покрышки Hard. В свою очередь, перед пилотом McLaren ехала целая группа гонщиков, догоняя которую Квят проходил круги примерно на секунду быстрее. И пара лишних обгонов в этой ситуации были бы далеко не лишними. Однако сломить сопротивление Норриса россиянин не смог – что, казалось бы, обрекало его на финиш в середине второй десятки. Но дальше гонка пошла по безумному сценарию.

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Правда, с первого раза у Квята получилось не все: отыграв на рестарте пару позиций, затем Даниил проиграл сразу пять. И вернулся к тому, с чего начал – месту перед Расселом и Кубицей. Но как оказалось, это было только началом увлекательных событий. И во второй серии россиянин уже не сплоховал.

Конечно, Квяту всерьез повезло со сходами и ошибками соперников: столкновение пилотов Ferrari, контакт между Хэмилтоном и Элбоном, сход Стролла (ехавшего на этот момент в паре позиций впереди) – это уже целых четыре места, отыгранных пилотом Toro Rosso без каких-либо усилий со стороны пилота. Но и сам Даниил не ждал у трассы погоды: за два последних круга гонки он опередил двух соперников – Хюлькенберга и Магнуссена.

Итог – 10-е место, менее, чем в секунде от 8-е. Но аж в 8 позициях от партнера по команде, который отпраздновал первый подиум в карьере. А также в 5 позициях от Кими Райкконена: финн благодаря отличному выступлению отодвинул Квята уже на 14-е место в общем зачете.

Выводы: не было бы счастья, да все на свете помогли

Если судить по чистому темпу и ходу гонки до превращения ее в боевик, особых шансов финишировать в первой десятке у Квята не было. Даже при большом количестве нестандартных событий вроде поломки болида Mercedes и столкновения гонщиков Ferrari между собой Даниил пробрался в топ-10 по самому краешку.

Так что, в Бразилии порадовать болельщиков россиянина может результат Квята, но никак не сам Квят. Нет лучшей линейки для оценки пилота, чем его напарник. И при сравнении с нынешним товарищем по команде Квят ближе к нулю, чем к десятке. В последний раз россиянин опережал напарника в протоколе еще в Сочи (в США Пьер не финишировал, а перед сходом ехал впереди). Счет же в их квалификационном противостоянии уже разгромнее, чем в футбольном матче России с Бельгией.

Да, Квят с точки зрения гоночного темпа Квят не так плох, как кажется по его результатам. Да, осенью ему не везло то с техникой, то со штрафами. Но и сам Даниил, к сожалению, уже давненько не блистал. И в этом году остался лишь один шанс сверкнуть – Гран При Абу-Даби, последняя гонка в истории Toro Rosso.