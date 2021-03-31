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Формула 1 / Новость

Пике: Ферстаппен бы размазал Хэмилтона, а Боттас плохой пилот

Автор:
, редактор

Отец подруги Макса уверен, что он сильнее Льюиса

Пике: Ферстаппен бы размазал Хэмилтона, а Боттас плохой пилот

Льюис Хэмилтон начал сезон-2021 с победы, опередив Макса Ферстаппена на Гран При Бахрейна. Однако, трехкратный чемпион Формулы 1 Нельсон Пике считает, что это показывает лишь преимущество команды британца, но не его самого.

По мнению Пике, титулы Хэмилтона обусловлены силой Mercedes, а также слабостью напарников Льюиса: бывшего (Нико Росберг) и нынешнего (Валттери Боттас).

«Не то, чтобы Хэмилтон не хорош, просто с ним в команде плохой пилот, а предыдущий был еще хуже, – сказал Пике. – Он выиграл титул лишь потому, что у Хэмилтона были сходы и аварии.

Уверен, выступай Макс Ферстаппен за Mercedes, он был размазал Хэмилтона. Макс более агрессивен. Может, он чаще ошибается, но, на мой взгляд, он лучше Хэмилтона. Но с Боттасом в качестве напарника у Хэмилтона слишком легкая жизнь».

Отметим, что дочь Нельсона Пике Келли сейчас встречается с Максом Ферстаппеном.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Нико Росберг , Валттери Боттас , Макс Ферстаппен
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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