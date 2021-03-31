Пике: Ферстаппен бы размазал Хэмилтона, а Боттас плохой пилот

Льюис Хэмилтон начал сезон-2021 с победы, опередив Макса Ферстаппена на Гран При Бахрейна. Однако, трехкратный чемпион Формулы 1 Нельсон Пике считает, что это показывает лишь преимущество команды британца, но не его самого.

По мнению Пике, титулы Хэмилтона обусловлены силой Mercedes, а также слабостью напарников Льюиса: бывшего (Нико Росберг) и нынешнего (Валттери Боттас).

«Не то, чтобы Хэмилтон не хорош, просто с ним в команде плохой пилот, а предыдущий был еще хуже, – сказал Пике. – Он выиграл титул лишь потому, что у Хэмилтона были сходы и аварии.

Уверен, выступай Макс Ферстаппен за Mercedes, он был размазал Хэмилтона. Макс более агрессивен. Может, он чаще ошибается, но, на мой взгляд, он лучше Хэмилтона. Но с Боттасом в качестве напарника у Хэмилтона слишком легкая жизнь».

Отметим, что дочь Нельсона Пике Келли сейчас встречается с Максом Ферстаппеном.