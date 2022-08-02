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Формула 1 Новость

Пиастри выступит за Alpine в 2023 году. Или нет?

Спустя всего сутки после потери Фернандо Алонсо команда из Энстоуна объявила, что заменит его своим молодым протеже

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Пиастри выступит за Alpine в 2023 году. Или нет?
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Не успели мы опубликовать слова главы Alpine F1 Отмара Сафнауэра о том, что команда никому не отдаст своего молодого воспитанника Оскара Пиастри, как было официально объявлено о контракте с австралийцем на предстоящий сезон Ф1.

В первый же день летний каникул Формулы 1 Фернандо Алонсо неожиданно объявил, что покидает Alpune ради новой главы своей карьеры, которую испанец нацелился писать совместно с Aston Martin. 

После этого практически не возникло сомнений, что место двукратного чемпиона мира команда их Энстоуна отдаст своему резервному гонщику, чемпиону Формулы 2 2020 года Оскару Пиастри. 

Вечером во вторник эта информация получила официальное подтверждение. Таким образом, 21-летний австралиец станет первым дебютантом чемпионата мира в сезоне-2023.

ОбновлениеПиастри опроверг объявление Alpine о контракте на 2023 год

Подводные камни

Примечательно, что в последнее время усилились разговоры о том, что менеджер Пиастри, экс-пилот Ф1 Марк Уэббер, на фоне стремления Alpine сохранить Алонсо договорился с командой McLaren, где Оскар должен был заменить демонстрирующего слабые результаты Даниэля Риккардо. 

Инсайдеры сообщали, что стороны могли даже заключить предварительный контракт. В то же время, соглашение Пиастри с Alpine действует до конца 2023 года, причем команда имеет опцион на его годичное продление. 

В официальном релизе о контракте нет даже цитаты Пиастри, что может указывать на стремление Alpine как можно быстрее сделать объявление и тем самым «застолбить» права на молодого гонщика. В этой связи есть основания ожидать, что сделанное во вторник заявление даже может привести к разбирательству в суде, где две команды будут бороться за право усадить восходящую звезду за руль своей машины.

Недавно очень похожая история имела место в серии IndyCar, где McLaren и Ganassi сошлись в споре за Алекса Палоу.

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Материал изначально был опубликован с заголовком «Пиастри выступит за Alpine в 2023 году». Название было изменено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

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Босс Alpine исключил возможность перехода Пиастри в другую команду
Предыдущая новость

Босс Alpine исключил возможность перехода Пиастри в другую команду
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