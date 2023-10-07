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Пиастри выиграл спринт в Катаре, Ферстаппен стал трехкратным чемпионом

Богатая на события субботняя гонка, в которой многое решил выбор резины, принесла Максу Ферстаппену звание сильнейшего пилота Ф1 2023 года

Александр Кабановский
Автор:
Победитель квалификации спринта Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Перед стартом 19-кругового заезда командам пришлось выбирать состав резины для своих пилотов. Soft был очень хорош на старте и первых кругах, но затем явное преимущество получили те, кто сделал ставку на Medium.

Именно такие шины стояли у обладателя поула Оскара Пиастри. Австралиец выиграл старт, и хотя затем пропустил Джорджа Расселла на Soft, позже сумел восстановить статус-кво и одержать свою первую победу в Ф1 уже по ходу дебютного сезона. 

Похожим образом и Макс Ферстаппен откатился с третьего места на пятое, а затем поднялся на второе. В концовке голландец был самым быстрым на трассе, но все же не успел догнать Пиастри и финишировал вторым. Такого результата хватило, чтобы сделать пилота Red Bull трехкратным чемпионом мира.  

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Впереди Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Впереди Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Сильнейшим пилотом на Soft оказался Джордж Расселл, который долго лидировал (на фото), но потерял преимущество из-за выезда машины безопасности и в тоге финишировал четвертым. По ходу дистанции он говорил, что шины «мертвы» и просил команду заменить их, но получил отказ. 

Льюис Хэмилтон на Medium пробился с 12-го места на пятое, опередив на финальных кругах пару Ferrari. Гонщики Скудерии начинали борьбу на Soft и поначалу выглядели очень сильно, но затем стали терять одну позицию за другой. 

На восьмую позицию и вовсе смог прорваться Алекс Элбон, стартовавший 17-м. Под клетчатым флагом он пошел в атаку на Шарля Леклера и уступил тому всего 0,004 секунды.

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Гонка началась с двух выездов машины безопасности: сразу после старта улетел с трассы Лиам Лоусон (это его первый сход в Ф1), и почти сразу после возобновления борьбы в гравии оказался Логан Сарджент. 

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Вскоре после середины дистанции произошло тройное столкновение Эстебана Окона, Серхио Переса и Нико Хюлькенберга. Три гонщика пытались колесо в колесо войти в поворот, и мексиканцу из Red Bull, зажатому между соперниками, не хватило места на асфальте. 

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Результаты спринта Гран При Катара (19 кругов)

Поз. Гонщик / Команда. Время / Отст. Пит-стопы
1 Australia Оскар ПиастриMcLaren 35'01.297  
2 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing +1.871  
3 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren +8.497  
4 United Kingdom Джордж РасселлMercedes +11.036  
5 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes +17.314  
6 Spain Карлос СайнсFerrari +18.806  
7 Thailand Алекс ЭлбонWilliams +19.864  
8 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing +21.180  
9 France Пьер ГаслиAlpine +21.742  
10 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo +22.208  
11 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri +22.863  
12 Monaco Шарль ЛеклерFerrari +24.860  
13 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team +24.970 1
14 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo +26.868 1
15 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing +28.523 1
  Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team   1
  France Эстебан ОконAlpine    
  Mexico Серхио ПересRed Bull Racing    
  United States Логан СарджентWilliams    
  New Zealand Лиам ЛоусонAlphaTauri    
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