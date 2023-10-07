Пиастри выиграл спринт в Катаре, Ферстаппен стал трехкратным чемпионом
Богатая на события субботняя гонка, в которой многое решил выбор резины, принесла Максу Ферстаппену звание сильнейшего пилота Ф1 2023 года
Перед стартом 19-кругового заезда командам пришлось выбирать состав резины для своих пилотов. Soft был очень хорош на старте и первых кругах, но затем явное преимущество получили те, кто сделал ставку на Medium.
Именно такие шины стояли у обладателя поула Оскара Пиастри. Австралиец выиграл старт, и хотя затем пропустил Джорджа Расселла на Soft, позже сумел восстановить статус-кво и одержать свою первую победу в Ф1 уже по ходу дебютного сезона.
Похожим образом и Макс Ферстаппен откатился с третьего места на пятое, а затем поднялся на второе. В концовке голландец был самым быстрым на трассе, но все же не успел догнать Пиастри и финишировал вторым. Такого результата хватило, чтобы сделать пилота Red Bull трехкратным чемпионом мира.
Тройку призеров замкнул Ландо Норрис, который после неудачных первых поворотов занимал только шестое место.
Впереди Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Оскар Пиастри, McLaren MCL60
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Сильнейшим пилотом на Soft оказался Джордж Расселл, который долго лидировал (на фото), но потерял преимущество из-за выезда машины безопасности и в тоге финишировал четвертым. По ходу дистанции он говорил, что шины «мертвы» и просил команду заменить их, но получил отказ.
Льюис Хэмилтон на Medium пробился с 12-го места на пятое, опередив на финальных кругах пару Ferrari. Гонщики Скудерии начинали борьбу на Soft и поначалу выглядели очень сильно, но затем стали терять одну позицию за другой.
На восьмую позицию и вовсе смог прорваться Алекс Элбон, стартовавший 17-м. Под клетчатым флагом он пошел в атаку на Шарля Леклера и уступил тому всего 0,004 секунды.
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Гонка началась с двух выездов машины безопасности: сразу после старта улетел с трассы Лиам Лоусон (это его первый сход в Ф1), и почти сразу после возобновления борьбы в гравии оказался Логан Сарджент.
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Вскоре после середины дистанции произошло тройное столкновение Эстебана Окона, Серхио Переса и Нико Хюлькенберга. Три гонщика пытались колесо в колесо войти в поворот, и мексиканцу из Red Bull, зажатому между соперниками, не хватило места на асфальте.
Главная гонка Гран При Катара пройдет в воскресенье.
Результаты спринта Гран При Катара (19 кругов)
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