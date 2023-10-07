Пиастри выиграл спринт в Катаре, Ферстаппен стал трехкратным чемпионом

Перед стартом 19-кругового заезда командам пришлось выбирать состав резины для своих пилотов. Soft был очень хорош на старте и первых кругах, но затем явное преимущество получили те, кто сделал ставку на Medium.

Именно такие шины стояли у обладателя поула Оскара Пиастри. Австралиец выиграл старт, и хотя затем пропустил Джорджа Расселла на Soft, позже сумел восстановить статус-кво и одержать свою первую победу в Ф1 уже по ходу дебютного сезона.

Похожим образом и Макс Ферстаппен откатился с третьего места на пятое, а затем поднялся на второе. В концовке голландец был самым быстрым на трассе, но все же не успел догнать Пиастри и финишировал вторым. Такого результата хватило, чтобы сделать пилота Red Bull трехкратным чемпионом мира.

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Тройку призеров замкнул Ландо Норрис, который после неудачных первых поворотов занимал только шестое место.

Впереди Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Оскар Пиастри, McLaren MCL60 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Сильнейшим пилотом на Soft оказался Джордж Расселл, который долго лидировал (на фото), но потерял преимущество из-за выезда машины безопасности и в тоге финишировал четвертым. По ходу дистанции он говорил, что шины «мертвы» и просил команду заменить их, но получил отказ.

Льюис Хэмилтон на Medium пробился с 12-го места на пятое, опередив на финальных кругах пару Ferrari. Гонщики Скудерии начинали борьбу на Soft и поначалу выглядели очень сильно, но затем стали терять одну позицию за другой.

На восьмую позицию и вовсе смог прорваться Алекс Элбон, стартовавший 17-м. Под клетчатым флагом он пошел в атаку на Шарля Леклера и уступил тому всего 0,004 секунды.

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Гонка началась с двух выездов машины безопасности: сразу после старта улетел с трассы Лиам Лоусон (это его первый сход в Ф1), и почти сразу после возобновления борьбы в гравии оказался Логан Сарджент.

Авария: Серхио Перес, Red Bull RB19, Эстебан Окон, Alpine А523

Вскоре после середины дистанции произошло тройное столкновение Эстебана Окона, Серхио Переса и Нико Хюлькенберга. Три гонщика пытались колесо в колесо войти в поворот, и мексиканцу из Red Bull, зажатому между соперниками, не хватило места на асфальте.

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Главная гонка Гран При Катара пройдет в воскресенье.

Результаты спринта Гран При Катара (19 кругов)

Поз. Гонщик / Команда. Машина Время / Отст. Пит-стопы 1 Оскар Пиастри McLaren 35'01.297 2 Макс Ферстаппен Red Bull Racing +1.871 3 Ландо Норрис McLaren +8.497 4 Джордж Расселл Mercedes +11.036 5 Льюис Хэмилтон Mercedes +17.314 6 Карлос Сайнс Ferrari +18.806 7 Алекс Элбон Williams +19.864 8 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing +21.180 9 Пьер Гасли Alpine +21.742 10 Валттери Боттас Alfa Romeo +22.208 11 Юки Цунода AlphaTauri +22.863 12 Шарль Леклер Ferrari +24.860 13 Кевин Магнуссен Haas F1 Team +24.970 1 14 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo +26.868 1 15 Лэнс Стролл Aston Martin Racing +28.523 1 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team 1 Эстебан Окон Alpine Серхио Перес Red Bull Racing Логан Сарджент Williams Лиам Лоусон AlphaTauri