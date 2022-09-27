Пиастри выбрал номер для выступлений в Формуле 1

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По словам Оскара Пиастри, он решил закрепить за собой номер, с которым начинал карьеру в австралийском картинге. Правда, дебютировал он все же не с ним.

«Когда я проводил свою самую первую гонку, мне нужно было что-то выбрать, – рассказал гонщик в официальном подкасте Гран При Австралии. – У организаторов остались только наклейки с "единичками".

По понятным причинам мне не дали №1, но можно было выбирать двузначные комбинации, так что несколько первых гонок я провел с №11».

Когда стало ясно, что увлечение картингом может превратиться во что-то серьезное, гонщику пришлось вновь задуматься о номере.

«Кажется, это был чемпионат штата Виктория, – рассказал Оскар. – Кто-то заявился туда до меня с номером 11. А я – даже не знаю, почему – решил взять 81. Заменил первую единичку на восьмерку – и с тех пор использовал только эти цифры».

После переезда в Европу Пиастри пришлось на время отказаться от №81, однако юный пилот вернул его в британской Формуле 4 и Формуле Renault, где выступал за Arden.

Номер 81 прежде уже использовался в Формуле 1, но преимущественно в «500 милях Индианаполиса», которая в 50-х годах была этапом чемпионата. В последний раз он появлялся в пелотоне в 1956 году. В «настоящей» Ф1 №81 был использован всего раз, на машине Мориса Трентиньяна в Гран При Германии 1951 года.

Формально Пиастри и McLaren должны подать запрос в FIA и получить разрешение взять выбранный номер. «Они дадут мне его, только если кто-то не захочет забрать его раньше. Но, думаю, я в безопасности», – объяснил гонщик.

Пока Оскар является единственным дебютантом Ф1 в сезоне-2023.

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