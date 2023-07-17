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Пиастри: В Сильверстоун мы ехали с опасением

Для австралийца и его команды McLaren прошедший уик-энд стал самым успешным в сезоне. Уже после его завершения Оскар признался, что ожидания от уик-энда были намного скромнее

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Оскар Пиастри, McLaren M26

У дебютанта нынешнего сезона Ф1 Оскара Пиастри долгое время не было возможности проявить себя. Если его более опытный партнер по McLaren Ландо Норрис периодически добивался заметных результатов – обычно в квалификациях – то для самого Оскара долгое время лучшим результатом оставалось восьмое место на домашнем этапе в Мельбурне. 

Однако пакет обновлений, подготовленный командой, добавил оранжевым машинам скорости. В Сильверстоуне пилоты стартовали вторым и третьим, а на финише были вторым и четвертым – причем Льюису Хэмилтону Пиастри уступил лишь из-за выезда машины безопасности. 

Как признался сам австралиец, результаты прошедшего Гран При стали неожиданностью даже для самой команды. 

«Я не ожидал, что все сложится настолько успешно, – признался он. – В начале сезона все было очень нестабильно, наш темп сильно зависел от трассы, особенностей асфальта и других факторов. 

Сейчас, благодаря новинкам, мы смогли поехать намного быстрее. И больше всего обнадеживает усиление в гоночной конфигурации. 

Еще до появления новинок машина смотрелась неплохо на одном круге, но по воскресеньям мы постоянно откатывались назад. 

Но в Сильверстоуне у нас была скорость и в квалификации, и в гонке. Так что перемены к лучшему налицо. Понятно, что впереди будут новые сложности, но я рассчитываю, что мы сможем сражаться с Mercedes и Ferrari, а не останемся в задних рядах, как прежде».

Пакет обновлений первым получил Ландо Норрис, что позволило гонщику финишировать четвертым в австрийском спринте. Как оказалось, это стало для McLaren источником прессинга. 

«Мы думали, что такой результат может носить разовый характер, – объяснил Оскар. – Потому опасались, что в Сильверстоуне будем медленнее. 

Но оказалось, что машина едет там даже лучше, и это было очень здорово. Трасса со скоростными поворотами отлично подошла нам. Впереди Будапешт, где повороты гораздо медленнее – посмотрим, что у нас получится там. 

Если получится сильно провести два этапа подряд, будет ясно, что это точно не везение. 

Не знаю, получится ли у нас вновь стать второй по силе командой, но мы постараемся добиться именно этого».

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