Пиастри рассказал о звонке Риккардо и поставил себе цель в Ф1

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Молодой австралиец Оскар Пиастри невольно стал косвенной причиной того, что Даниэль Риккардо в следующем сезоне не выйдет на старт. Команда McLaren предпочла заменить Риккардо именно на Пиастри, и шансы последнего найти себе место в основном составе на следующий сезон кажутся все менее вероятными.

При этом нельзя сказать, что Пиастри виноват в увольнении Риккардо. Последний сам так и не смог адаптироваться к болиду McLaren и показывал совсем не те результаты, на которые рассчитывала команда.

В официальном подкасте чемпионата In The Fast Lane Пиастри рассказал о том, как Риккардо позвонил ему после того, как McLaren объявила состав пилотов на 2023 год.

«Я и сам планировал связаться с ним, но каждый раз, когда встречал его на гонках, я не был уверен, что он захочет меня слушать, – заявил Пиастри. – Я все думал, что бы такого сказать, когда он опередил меня и позвонил первым.

Мне кажется, это в очередной раз показывает его профессионализм. Мое уважение к нему только усилилось. После разговора с ним у меня не осталось никаких смешанных чувств по этому поводу, и это сильно мне помогло.

Мне было приятно поговорить с ним. Думаю, что если я смогу хотя бы повторить его достижения в гонках и попробую быть таким же открытым человеком за пределами трассы, каким является он, то это уже сделает мое участие в Формуле 1 осмысленным».

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