Пиастри рассказал о главном совете, который дал ему Уэббер

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Победитель девяти Гран При Марк Уэббер после Ф1 какое-то время выступал в марафонских гонках, а затем вместе со своей супругой Энн начал помогать молодым австралийским гонщиком.

Самый успешный его протеже – Оскар Пиастри – в новом сезоне Ф1 дебютирует в составе McLaren. Он смог присоединиться к этой команде после судебной тяжбы: права на талантливого пилота пробовала оспорить Alpine.

На прошедшей в понедельник презентации команды из Уокинга Пиастри спросили, какие советы давал ему Уэббер, опираясь на собственный опыт.

«Они с Энн о многом говорили мне, – ответил 21-летний гонщик. – Если суммировать, их главный посыл в том, что никогда нельзя недооценивать Формулу 1.

Меня ждет серьезный шаг, если сравнивать с сериями, где я выступал прежде. Сама динамика гонок станет для меня другой. Что скрывать – впервые в карьере мне будут платить за то, что я вожу машину, и это очень круто. Прежде я привык совсем к другому».

Он добавил: «Когда ты являешься одним из двух пилотов команды, в которой работает 700 или 800 человек, это серьезная ответственность. Так что Марк, Андреа [Сталла, глава команды] и Зак [Браун, гендиректор McLaren Racing] напоминают мне об этой ответственности, и я бы не сказал, что особенно мягко. Они говорят о том, как я могу повлиять на мотивацию и продуктивность команды.

Кроме того, у меня есть возможность внести свой вклад в разработку машины. Понятно, что сам я не выпускаю детали, но могу сказать людям, которые этим занимаются, чего ожидаю от машины. Это позволит добиться желаемого, и я очень жду возможности проверить это».

Пиастри добавил, что Уэббер очень помог ему летом, когда начались трения между гонщиком и Alpine.

«Марк и Энн сделали для меня очень много, – объяснил чемпион Формулы 2. – По большей части это происходило за сценой. Благодаря их содействию я действительно мог концентрироваться на самом главном, на Ф1.

Этим летом они действительно сделали все возможное, чтобы максимально упростить для меня ту ситуацию, в которой мы оказались.

Впрочем, так было по ходу всего сезона, они наставляли меня и много работали. Это очень серьезно помогало. И я невероятно благодарен им».

Пиастри будет в чемпионате 2023 года одним из трех дебютантов Формулы 1 – Логан Сарджент из Williams также никогда прежде не выступал в гонках, а Ник де Врис из AlphaTauri стартовал всего однажды (по правилам чемпионата новичком считается любой гонщик, имеющий за карьеру не более двух стартов).