Пиастри рассказал о «друзьях», которые помогли ему впервые победить в Ф1

Спринтерские гонки особенно удаются Оскару Пиастри – в Спа он именно по результатам такого заезда впервые в карьере финишировал в тройке, а в Катаре стартовал с поула и стал сильнейшим.

И хотя статистика Ф1 не считает такой результат победой в Гран При, это нисколько не умаляет достижения 22-летнего гонщика из Мельбурна. Пропустив в дебюте Джорджа Расселла на более мягкой резине, пилот McLaren позже смог отыграться, возглавить гонку и не оставить Максу Ферстаппену шансов стать сильнейшим в день завоевания третьего титула.

«Я невероятно рад, – сказал Оскар в интервью после финиша. – Когда после старте парни на шинах Soft рванули вперед, я понял, что у нас могут возникнуть сложности. Но в итоге их резина очень быстро сдала. Так что все получилось хорошо.

Кроме того, сегодня моими друзьями стали машины безопасности. А когда позади показался Макс, мой темп был достаточно высоким.

В этой гонке приходилось очень внимательно следить за состоянием шин, но, думаю, мы хорошо справились с этим. Так что мы имеем полное право быть довольны».

Он добавил: «Полагаю, в главной гонке все используют информацию, полученную сегодня. Это касается и нас. Сегодня, когда я оказался на второй позиции, то начал готовиться к сложностям. К счастью, наш темп правда был хорошим. И с шинами тоже все получилось.

Первая победа в спринте – это звучит прекрасно».

Ферстаппен тоже похвалил молодого соперника: «Он классно провел эту гонку. Она была непростой, так как мы стартовали на шинах Medium – а те, у кого был Soft, поначалу явно имели преимущество в сцеплении. Но Оскар все сделал правильно.

Я пытался сделать все, что было возможно, и догонял его. Но гонка оказалась слишком короткой».

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл