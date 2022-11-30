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Формула 1 Новость

Пиастри провел тесты на McLaren 2021 года в Барселоне

Пока Формула 1 отдыхает на зимних каникулах, австралийский гонщик продолжил подготовку к дебюту за рулем McLaren MCL35M

Джакомо Раули
Автор:
Пиастри провел тесты на McLaren 2021 года в Барселоне
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Учитывая резкую смену технического регламента, Формула 1 временно смягчила собственные правила и разрешила проводить неограниченное количество тестов на машинах годичной давности. 

В команде McLaren воспользовались этой возможностью, чтобы дать своему новобранцу Оскару Пиастри возможность получить дополнительный опыт в преддверии дебюта в новом сезоне.  

21-летний пилот из Мельбурна в среду смог поработать на трассе «Каталунья».

Благодаря договоренности команды с Alpine Оскар получил возможность сесть за руль MCL35M еще в начале ноября в Ле-Кастелле, а на тестах после завершения сезона в Абу-Даби он пилотировал машину 2022 года.  

Оскар Пиастри, McLaren

Оскар Пиастри, McLaren

Фото: McLaren

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