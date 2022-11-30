Пиастри провел тесты на McLaren 2021 года в Барселоне

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Учитывая резкую смену технического регламента, Формула 1 временно смягчила собственные правила и разрешила проводить неограниченное количество тестов на машинах годичной давности.

В команде McLaren воспользовались этой возможностью, чтобы дать своему новобранцу Оскару Пиастри возможность получить дополнительный опыт в преддверии дебюта в новом сезоне.

21-летний пилот из Мельбурна в среду смог поработать на трассе «Каталунья».

Благодаря договоренности команды с Alpine Оскар получил возможность сесть за руль MCL35M еще в начале ноября в Ле-Кастелле, а на тестах после завершения сезона в Абу-Даби он пилотировал машину 2022 года.

Оскар Пиастри, McLaren Фото: McLaren