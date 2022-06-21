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Формула 1 / Гран При Канады Новости

Пиастри проведет для Alpine тренировку во Франции

Австралиец примет участие в первой пятничной сессии в «Поль-Рикаре»

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Пиастри проведет для Alpine тренировку во Франции
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Как стало известно Motorsport.com, команда Alpine посадит за руль своего резервиста Оскара Пиастри на Гран При Франции во время первой пятничной тренировки. Это будет дебют австралийца в Формуле 1 в этом году.

Официально глава Alpine Отмар Сафнауэр заявил лишь, что Пиастри сядет за руль в ближайшее время. При этом он отметил, что речь идет не о предстоящем Сильверстоуне. Также маловероятно, что Пиастри сядет за руль в Австрии, так как этот этап включает спринтерскую гонку, а туда команды новичков обычно не приглашают.

Пиастри является чемпионом Формулы 3 и Формулы 2. Ранее он требовал от Alpine найти ему место в основном составе на 2023 год. Сейчас представляется два возможных варианта. Во-первых, это место собственно в Alpine в случае возможного перехода Фернандо Алонсо в Aston Martin, где он заменит Себастьяна Феттеля. Правда, такая возможность представляется все менее вероятной.

Второй вариант – это передача Пиастри в Williams на замену Николя Латифи, что выглядит более реалистичным.

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