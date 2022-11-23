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Формула 1 / Ноябрьские тесты в Абу-Даби Новость

Пиастри проехал на McLaren 2022 года – и высказался о сложностях Риккардо

После первых тестов за рулем McLaren австралийский гонщик пришел к любопытным выводам

Зейнеп Таш
Автор:
, редактор (Турция)
Пиастри проехал на McLaren 2022 года – и высказался о сложностях Риккардо
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С нового сезона Формулы 1 Оскар Пиастри начнет выступления в команде McLaren – та в суде выиграла у Alpine право заключить контракт с чемпионом Формулы 2 2021 года. 

На недавних тестах в Абу-Даби Оскар впервые смог проехать на оранжевой машине MCL36 нынешнего сезона. «Это замечательное ощущение, – признался 21-летний гонщик. – Даже сравнить нельзя с тем, что было на молодежных тестах [с Alpine] год назад. Мы заложили фундамент на будущий сезон.   

Было очень здорово провести первый настоящий рабочий день в McLaren, познакомиться со всеми и начать подготовку к новому чемпионату. 

Если говорить о времени круга, оно не имеет смысла, ведь каждая команда работала по своей программе».

Говоря о машине, австралиец добавил: «Начнем с того, что мотор Mercedes очень хорош. Он очень отличается от [двигателя Renault на] Alpine 2021 года, на которой я ездил.  

Но все же, сложно говорить более конкретно о сравнении с другими машинами на трассе.

Мы перепробовали множество всего и нашли несколько областей, на которых стоит сконцентрироваться. Я планирую все проанализировать. 

Пока же мне важно узнавать как можно больше нового и понять, в чем можно стать сильнее. И не особенно отвлекаться на время круга».

По итогам тестового дня Пиастри стал 14-м, уступив секунду с небольшим лучшему результату Карлоса Сайнса и почти столько же – своему прежнему сопернику по Ф2 Роберту Шварцману.

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Оскар Пиастри, McLaren MCL36

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Чтобы освободить место для Пиастри, коллектив из Уокинга досрочно разорвал соглашение с Даниэлем Риккардо, выплатив тому щедрые отступные. Форма гонщика в нынешнем сезоне и впрямь была неважной – победитель восьми Гран При постоянно проигрывал своему напарнику Ландо Норрису. 

Репортеры спросили Оскара, что он думает о тех сложностях, которые Риккардо испытывал за рулем MCL36 – Даниэлю оказалось непросто адаптировать свой стиль к машине 2022 года с граунд-эффектом. 

«Я слышал что-то об этом, но думаю, одна из задач в нашем спорте состоит именно в том, чтобы уметь подстраиваться, – ответил пилот. – Все машины разные, они постоянно эволюционируют. Так что ты должен корректировать свой стиль практически ежегодно. 

Так что да, мне тоже пришлось приспосабливаться, но в этом не было ничего невозможного. К тому же, пока я знаю об этой машине далеко не все».

Он добавил: «Сегодня важнее всего было наладить коммуникацию с командой и привыкнуть друг к другу. На следующий неделе я поеду на базу, где меня официально представят сотрудникам. Это очень большое количество людей, с которыми будет приятно познакомиться».

Оскар Пиастри станет в 2022 году одним из двух дебютантов Ф1 – но единственным, кто прежде ни разу не участвовал даже в тренировках Гран При. 

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